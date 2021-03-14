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Эксперт рассказал, почему Лукашенко "ничего не украл" у Беларуси

14 марта 2021, 06:10
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Фильм о богатствах Лукашенко не поменял отношения людей к Лукашенко, считает Валерий Карбалевич.

Лукашенко
Пока Лукашенко не уйдет из власти, для него нет разницы между государственной и частной собственностью – эксперт / Reuters

Белорусский народ давно определился со своей позицией в отношении Александра Лукашенко, поэтому фильм о его богатствах по сути ничего не изменил. Формально глава Беларуси ничего не украл у народа – различные особняки, вертолеты и автомобили находятся на балансе государства. При таком правлении разницы между государственной и частной собственностью фактически нет, сказал в эфире телеканала Украина 24 белорусский политолог Валерий Карбалевич.

По его словам, вряд ли можно сказать, что фильм-расследование о Лукашенко вызвал серьезный ажиотаж. Об этом уже давно писали независимые средства массовой информации. Новыми факты стали для тех, кто заинтересовался белорусской политикой в последние месяцы. В любом случае народ уже определился со своим отношением к Лукашенко.

"Если говорить об эффекте, который произвел фильм, - медийный эффект есть, о нем говорят, пишут, но проблема в том, что белорусское общество в отношении Лукашенко давно определилось. Не думаю, что фильм как-то поменял отношение людей к Лукашенко", - сказал эксперт.

Также он добавил, что особняки, автомобили и вертолеты, которыми пользуется Лукашенко, действительно принадлежат не ему, а государству. Однако пока он не ушел с поста президента, разницы между государственной и частной собственностью в данном случае практически нет.Читайте такжеТихановская раскрыла сценарий свержения Лукашенко и назвала сроки

"Это все государственная собственность, которой он пользуется. И когда Лукашенко говорит, что ничего не украл у белорусского народа, формально это так и есть. Уходить никуда он не собирается, и если он собирается править вечно, то разница между государственной собственностью и личной размывается", - подчеркнул Валерий Карбалевич.

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