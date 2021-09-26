Еле ноги унес: Путин пожаловался, что в тайге его чуть не затоптало стадо оленей

Сергей Шойгу и Владимир Путин / Скриншот

Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу едва не попали под копыта стада маралов во время отдыха в тайге.

"Огромные маралы просто, я таких еще не видел. Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной", – сказал президент РФ на видео, которое публикует пропагандистский канал Россия 24.

Он добавил, что такие олени могли бы выступать на Олимпийских играх.

"Равных бы не было", – отметил Путин.

Кроме того, российские пропагандисты сообщили, что Путин и Шойгу переночевали в тайге.

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На записи видно, как Шойгу смеется над "камином", в палатке у президента РФ. Путин ответил Шойгу, что тот зря смеется над нарисованным огнем и жестом пригласил погреться.

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Напомним, ранее отдых Путина вызвал в соцсетях активное обсуждение. Среди прочего пользователи обратили внимание, что президент РФ ходит по Сибири без шапки.

Некоторые провели параллель между совместным отдыхом Путина и Шойгу и фильмом Горбатая гора.