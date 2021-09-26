Еле ноги унес: Путин пожаловался, что в тайге его чуть не затоптало стадо оленей

Владимир Путин и Сергей Шойгу во время отдыха переночевали в тайге.
Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу едва не попали под копыта стада маралов во время отдыха в тайге.
"Огромные маралы просто, я таких еще не видел. Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной", – сказал президент РФ на видео, которое публикует пропагандистский канал Россия 24.
Он добавил, что такие олени могли бы выступать на Олимпийских играх.
"Равных бы не было", – отметил Путин.
Кроме того, российские пропагандисты сообщили, что Путин и Шойгу переночевали в тайге.
На записи видно, как Шойгу смеется над "камином", в палатке у президента РФ. Путин ответил Шойгу, что тот зря смеется над нарисованным огнем и жестом пригласил погреться.
Читайте такжеВ РФ подсчитали, во сколько Путину обошелся "пикник" с Шойгу в тайге
Напомним, ранее отдых Путина вызвал в соцсетях активное обсуждение. Среди прочего пользователи обратили внимание, что президент РФ ходит по Сибири без шапки.
Некоторые провели параллель между совместным отдыхом Путина и Шойгу и фильмом Горбатая гора.