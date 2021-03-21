В Сети обсуждают Путина без шапки в тайге

Президент России вместе с министром обороны гуляет по Сибири. Точное место пребывания Путина и Шойгу пока не раскрывается.
Президент России Владимир Путин отправился на выходные в тайгу вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.
Как сообщается на сайте Кремля, российский лидер и глава Минобороны совершают пешие прогулки, а также перемещаются на вездеходе. Кроме того, Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.
Уточняется, что отпуск президента будет кратким, со следующей недели он вернется к работе.
Точное место пребывания Путина и Шойгу не раскрывается.
В соцсетях активно обсуждают новую фотосессию Путина. Среди прочего пользователи обратили внимание, что президент РФ ходит по Сибири без шапки.
"Он и там на высоких каблуках, без шапки и без очков? Прямо светская львица!"
"А говорят, что в бункере сидит".
Некоторые провели параллель между совместным отдыхом Путина и Шойгу
и фильмом Горбатая гора.
"А по разрушенным и закрытым тысячам заводов, больниц. поликлиник, НИИ не хочет проехать ?!?!? Только дешевый пиар - я ещё жив... готовлюсь к отправке в ад".
Напомним:
- В 2017 году Кремль показал фото и видео активного отдыха Путина в тайге, под водой и на рыбалке.
- В 2018 году Путин отдохнул на Енисее в образе "горного мачо".
- В 2019 году Путина подняли на смех из-за прогулки в тайге. Тогда в Сети опубликовали видео с президентом РФ, на котором видно, как он обходит свои владения. Некоторые пользователи отметили, что российский лидер уже еле ходит.