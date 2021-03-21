УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Сети обсуждают Путина без шапки в тайге

21 марта 2021, 13:58
Прослушать новость
Остановить

Президент России вместе с министром обороны гуляет по Сибири. Точное место пребывания Путина и Шойгу пока не раскрывается.

1616325458-1975.jpg
Путин отправился в мини-отпуск в тайгу / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин отправился на выходные в тайгу вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Как сообщается на сайте Кремля, российский лидер и глава Минобороны совершают пешие прогулки, а также перемещаются на вездеходе. Кроме того, Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.

Уточняется, что отпуск президента будет кратким, со следующей недели он вернется к работе.

Точное место пребывания Путина и Шойгу не раскрывается.

  • Путин в тайге Фото kremlin.ru
  • Путин в тайге Фото kremlin.ru
  • Путин в тайге Фото kremlin.ru
  • Путин в тайге Фото kremlin.ru
  • Путин в тайге Фото kremlin.ru
  • Путин в тайге Фото kremlin.ru
  • Путин в тайге Фото kremlin.ru

В соцсетях активно обсуждают новую фотосессию Путина. Среди прочего пользователи обратили внимание, что президент РФ ходит по Сибири без шапки.

"Он и там на высоких каблуках, без шапки и без очков? Прямо светская львица!"

"А говорят, что в бункере сидит".

Некоторые провели параллель между совместным отдыхом Путина и Шойгу

и фильмом Горбатая гора.

"А по разрушенным и закрытым тысячам заводов, больниц. поликлиник, НИИ не хочет проехать ?!?!? Только дешевый пиар - я ещё жив... готовлюсь к отправке в ад".

Напомним:

новости России Сибирь Владимир Путин
Сейчас вы просматриваете новость «В Сети обсуждают Путина без шапки в тайге». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Поклонская из-за санкций обратилась к ЗеленскомуПоклонская из-за санкций обратилась к Зеленскому У Путина резко отреагировали на новые санкции СШАУ Путина резко отреагировали на новые санкции США Байден трижды упал, поднимаясь по трапу: в Белом доме назвали причинуБайден трижды упал, поднимаясь по трапу: в Белом доме назвали причину В ЕС согласились со словами Байдена о Путине-"убийце" и назвали причинуВ ЕС согласились со словами Байдена о Путине-"убийце" и назвали причину Путин высказался об аннексии Крыма и "щедрых подарках"Путин высказался об аннексии Крыма и "щедрых подарках"

Последние новости

14:36
Весенний маникюр на короткие ногти 2021: самые модные варианты
14:06
Топ 10 лучших бесплатных программ для эффективной работы с Android
13:58
В Сети обсуждают Путина без шапки в тайге Фото
13:54
Турчинов рассказал, почему в 2014 году не боролся за Крым Видео
13:50
Синоптик поделился, когда Киев покинут "минусы" Видео
Реклама
13:08
CD Projekt Red раскрыла детали крупного обновления для Cyberpunk 2077 Видео
13:01
Гороскоп для всех на 22 марта: подвохи врагов и резкое "похудение" кошелька Видео
12:34
Академик пояснил, почему в Украине нужно срочно вводить локдаун Видео
12:25
Мы влюбляемся в спортивные костюмы опять: модные варианты на весну Фото Видео
12:20
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились двумя новостями – хорошей и плохой
12:19
В Офисе президента оценили убытки после протестов за Стерненко Видео
11:56
Детей в ОРДЛО пугают предстоящей "военной агрессией Украины" Видео
11:46
Киевщина попала в красную зону карантина: что под запретом
11:44
Эксперт объяснил, чем грозит Киеву выпад посла Украины в адрес Германии
11:00
Врач назвал возраст, после которого худеть нельзя Видео
10:23
Почему немцы не обидятся на слова украинского посла мнение
10:01
В Киеве BMW протаранил авто коммунальщиков: Ford разорвало Фото Видео
09:59
Геращенко раскрыл детали о задержанном под ОПУ стороннике Стерненко Видео
09:22
Водную проблему Крыма решить нельзя – бывший вице-премьер АР Видео
09:16
Украину ждет перспектива двух "в": выезжаем и вымираем мнение
Реклама
09:11
Большую часть Украины присыплет снегом – синоптик Видео
08:36
Гороскоп на 21 марта для всех: возвращение белой полосы и влиятельная опора Видео
08:33
Реанимация и кома: на Ровенщине четверо подростков траванулись наркотиками
08:24
Китай объявил, что больше не признает США в качестве мирового лидера мнение
08:23
За сутки в Украине госпитализировали почти 5 тысяч больных COVID-19 Видео
08:00
Производитель вакцины Pfizer спрогнозировал окончание локдаунов Видео
07:21
Сторонники Стерненко подрались с силовиками у отделения полиции Видео
06:55
Байден должен уничтожить Путина в ближайшие четыре года мнение
06:21
Эксперт раскрыл сценарий РФ по Донбассу и предупредил об опасности Видео
05:50
В Украине предупредили о новом ударе РФ из-за слов Байдена про Путина Видео
05:47
Участница Від пацанки до панянки напилась на собственном похороне
05:12
Когда полнолуние в марте 2021, и что противопоказано: советы от астрологов Видео
04:30
Опубликованы новые кадры из роскошного дворца Лукашенко под Минском Видео
04:12
Жена Дзидзьо игриво засветила обольстительные формы
03:42
Пьяный актер сериала След напал с ножом на автоинспектора
03:05
Голая Ирина Шейк посветила сексуальными формами на пикантном фото
02:02
Warner Bros порвала со Заком Снайдером после Лиги Справедливости Видео
01:36
В РФ рассказали, как друзья Путина раздерибанили захваченный Крым Видео
01:11
Детальный лунный календарь на апрель
00:44
Степанов пообещал украинцам компенсировать "побочку" от вакцин Видео
Реклама
00:25
Зеленский продлил санкции против российских банков в Украине Видео
20 марта, суббота
23:55
Эксперт предупредил о новом штамме коронавируса-мутанта Видео
23:35
В Киеве рассказали об отказе медиков прививаться вакциной CoviShield Видео
23:15
У Авакова намекнули на руку Порошенко в организации погрома Офиса Зеленского Видео
23:01
У Зеленского откровенно высказались о действиях сторонников Стерненко Видео
22:28
"Слуга народа" признался, почему Украина до сих пор не объявила войну РФ Видео
22:05
Беспорядки у Офиса Зеленского закончились салютом в честь Стерненко Видео
21:50
Врач бьет тревогу из-за ситуации в больницах для COVID-пациентов Видео
21:20
Оккупанты Крыма вовсю готовят "боевые отряды Путина" Видео
20:57
У Авакова объяснили, почему копы не мешали "огненным" беспорядкам у ОП Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять