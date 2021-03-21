В Сети обсуждают Путина без шапки в тайге

Путин отправился в мини-отпуск в тайгу / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин отправился на выходные в тайгу вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Как сообщается на сайте Кремля, российский лидер и глава Минобороны совершают пешие прогулки, а также перемещаются на вездеходе. Кроме того, Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.

Уточняется, что отпуск президента будет кратким, со следующей недели он вернется к работе.

Точное место пребывания Путина и Шойгу не раскрывается.

В соцсетях активно обсуждают новую фотосессию Путина. Среди прочего пользователи обратили внимание, что президент РФ ходит по Сибири без шапки.

"Он и там на высоких каблуках, без шапки и без очков? Прямо светская львица!"

"А говорят, что в бункере сидит".

Некоторые провели параллель между совместным отдыхом Путина и Шойгу

и фильмом Горбатая гора.

"А по разрушенным и закрытым тысячам заводов, больниц. поликлиник, НИИ не хочет проехать ?!?!? Только дешевый пиар - я ещё жив... готовлюсь к отправке в ад".

Напомним: