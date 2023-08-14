Эрдоган поставил ультиматум: в Сети узнали условие визита Путина в Турцию

Турецкая сторона, обсуждая перспективы встречи Путина и Эрдогана на территории Турции, якобы сделала интересное предложение.

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В августе может состояться встреча Эрдогана и Путина в Турции / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин в ближайшие дни может совершить визит в Турцию. Это может быть первым визитом президента страны-агрессора в страну-члена НАТО с начала полномасштабной войны против Украины.

Как сообщает турецкое издание Milliyet, Анкара активизировала дипломатическую работу по возобновлению работы "зерновой инициативы" перед визитом Путина в Турцию.

Так, Турция проводит многосторонние переговоры с заинтересованными странами в координации с Министерством иностранных дел, Минобороны и Министерством торговли.

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Тем временем Telegram-канал Генерал СВР пишет, что "турецкая сторона, обсуждая перспективы встречи Путина и Эрдогана на территории Турции, сделала интересное предложение".

"Турки практически прямым текстом заявили, что если президент России из-за ухудшения состояния здоровья не сможет прибыть в Турцию с визитом, то "двойника" присылать не надо, это может быть расценено как оскорбление, лучше тогда организовать встречу в России, но лично с Путиным и без всяких подмен. Дескать, президент Турции всё понимает и готов на такой вариант", - говорится в сообщении.

По данным канала, такое заявление обескуражило Путина и он до вечера воскресенья так не принял никакого решения.

Поездка Путина в Турцию и зерновая сделка

17 июля стало известно, что РФ вышла из зерновой сделки в одностороннем порядке. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Россия "незамедлительно вернется к сделке, как только часть договоренностей, касающаяся Москвы, будет выполнена".

2 августа президент Турции Эрдоган и российский диктатор Путин провели телефонный разговор, во время которого и договорились о визите президента России в Турцию.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что российский диктатор планирует визит в Турцию по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, но конкретных сроков пока нет.

Экономический эксперт Алексей Кущ предположил, что Эрдоган может договориться с Путиным о том, что зерновая сделка будет функционировать в трехстороннем формате Украина-Турция-ООН.

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