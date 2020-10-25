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Эрдоган сделал резкое заявление в адрес США из-за Нагорного Карабаха

25 октября 2020, 18:10

Эрдоган заявил, что Турция не намерена останавливаться.

Эрдоган
Мы не боимся американских санкций из-за Нагорного Карабаха - Эрдоган / Reuters

Анкара не боится давления и угроз со стороны Вашингтона из-за конфликта в Нагорном Карабахе и будет готова к тому, если США введут санкции против Турции. Турецкое государство и в дальнейшем намерено вести самостоятельную внешнюю политику на мировой арене.

Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган в воскресенье, 25 октября, в ходе своего выступления в провинции Малатья, сообщает Агентство Анадолу.

"Мы в свою очередь отвечаем: – "Давайте, вводите. Не мешкайте", – утверждает Эрдоган.

Напомнив об отказе США передать Турции самолеты F-35, которые Анкара уже оплатила, Эрдоган акцентировал внимание на том, что Вашингтон не имеет права требовать от Анкары отказаться от закупок российских вооружений, однако Турция не собирается слушать американцев.

"В Вашингтоне предпочли язык угроз, требуя от Анкары отказа от российских ЗРК С-400, но они имеют дело с Турцией", - сказал турецкий глава государства.

Эрдоган утверждает, что турецкое государство своей внешней политикой разрушило планы по дестабилизации ситуации на международной арене, поэтому мировые государства оказывают давление на Турцию.

"Анкара сбрасывает маски с этих держав, что превращает нашу страну в объект давления и нападок. Пусть делают все, что в их силах. Турция не остановится!" – добавил Эрдоган.Читайте такжеВ Конгрессе США призвали признать независимость Нагорного Карабаха

Напоследок турецкий лидер резюмировал, что влияние Турции растет, а государству не страшны какие-либо угрозы со стороны других стран.

"Турция – не племенное образование и не боится угроз", - подчеркнул Реджеп Эрдоган.

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