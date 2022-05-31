ЕС освободил Венгрию от введения нефтяного эмбарго против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что соглашение относительно эмбарго на нефть достигнуто.
Эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти не затронет Венгрию. О том, что соглашение по этому поводу достигнуто, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Facebook.
Как известно, Венгрия блокировала инициативу по эмбарго российской нефти.
"Соглашение достигнуто. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго", - написал Орбан в соцсети.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержит эмбарго на российскую нефть, если из-под его действия будут исключены трубопроводы и если Будапешт будет иметь гарантию получения этой нефти даже в случае "несчастного случая" на трубопроводе.
Орбан также заверил, что Венгрия готова поддержать шестой пакет санкций, если он будет предусматривать "решение по поставкам энергоносителей в Венгрию и ее энергетическую безопасность".
Тем временем глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти и других ограничений в рамках шестого пакета санкций против России.
Согласно договоренностям, Евросоюз может запретить ввоз около 2/3 российской нефти, которую он покупал.
"Это сократит огромный источник финансирования для ее военной машины", – отметил Мишель.
Глава Евросовета назвал это "максимальным давлением на Россию с целью прекращения войны".
Кроме того, в шестом пакете санкций будут и другие меры, в том числе отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, персональные санкции против ответственных за военные преступления в Украине лиц, запрет трансляции в ЕС еще трех российских государственных вещателей.
Как сообщал Главред, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европейскому совету и раскритиковал ЕС за то, что до сих пор не введен шестой пакет санкций против России. По словам Зеленского, с предыдущего пакета прошло уже 52 дня, и с того момента российское вторжение не прекратилось.
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