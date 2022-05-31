ЕС освободил Венгрию от введения нефтяного эмбарго против России

Виктор Орбан / Фото УНИАН

Эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти не затронет Венгрию. О том, что соглашение по этому поводу достигнуто, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Facebook.

Как известно, Венгрия блокировала инициативу по эмбарго российской нефти.

"Соглашение достигнуто. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго", - написал Орбан в соцсети.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержит эмбарго на российскую нефть, если из-под его действия будут исключены трубопроводы и если Будапешт будет иметь гарантию получения этой нефти даже в случае "несчастного случая" на трубопроводе.

Орбан также заверил, что Венгрия готова поддержать шестой пакет санкций, если он будет предусматривать "решение по поставкам энергоносителей в Венгрию и ее энергетическую безопасность".

Тем временем глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти и других ограничений в рамках шестого пакета санкций против России.

Согласно договоренностям, Евросоюз может запретить ввоз около 2/3 российской нефти, которую он покупал.

"Это сократит огромный источник финансирования для ее военной машины", – отметил Мишель.

Глава Евросовета назвал это "максимальным давлением на Россию с целью прекращения войны".

Кроме того, в шестом пакете санкций будут и другие меры, в том числе отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, персональные санкции против ответственных за военные преступления в Украине лиц, запрет трансляции в ЕС еще трех российских государственных вещателей.

Как сообщал Главред, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европейскому совету и раскритиковал ЕС за то, что до сих пор не введен шестой пакет санкций против России. По словам Зеленского, с предыдущего пакета прошло уже 52 дня, и с того момента российское вторжение не прекратилось.

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