ЕС выделил средства бедным странам на вакцины от COVID-19

ЕС выделит средства бедным странам на вакцины / Фото Reuters

ЕС выделил 500 миллионов евро для международной инициативы COVAX.

Как сказано в заявлении Европейской комиссии, средства пойдут на вакцины против коронавируса для бедных стран. В частности препарат предоставят странам Африки, Азии, Карибского и Тихоокеанского регионов, а также восточных и южных стран Европы.

"Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк решительно поддерживают COVAX, всемирный фонд по обеспечению справедливого и всеобщего доступа к вакцинам против COVID-19. Вместе со странами-членами ЕС Team Europe на данный момент выделила COVAX более 850 миллионов евро, что является крупнейшим донором COVAX в Европейском союзе. Совместная поддержка Европейской комиссии и ЕИБ в размере 500 миллионов евро позволит COVAX в кратчайшие сроки сделать один миллиард доз вакцин доступным для людей в странах с низким и средним уровнем доходов", — отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В заявлении ЕС говорится, что новое финансирование Европейским союзом COVAX обеспечит доступ к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19 для уязвимых групп населения и медицинских работников в странах с низким и средним уровнем доходов.

По программе COVAX к концу 2021 года должны быть доставлены два миллиарда доз вакцины в 92 страны для как минимум 20% наиболее нуждающихся.