Еще одна страна ввела санкции против режима Лукашенко

Великобритания присоединилась к санкциям против Беларуси.
Великобритания вслед за ЕС ввела санкции в отношении еще 29 белорусских чиновников и семи белорусских компаний.
Как сообщает DW, санкции связаны с протестами после выборов президента в Беларуси.
В список попали спикер верхней палаты парламента Беларуси Наталья Качанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор страны Андрей Швед. Также в списке санкций глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
Отметим, послы Евросоюза в среду, 16 декабря, согласовали третий пакет санкций против официального Минска в связи с событиями на территории Беларуси. Последний этап – одобрение ограничений министрами ЕС по делам окружающей среды.
Санкции против Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- Евросоюз запустил санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси 2 октября. Ограничения коснулись лиц, которые, как полагают в Брюсселе, связаны с политикой фальсификации избирательного процесса и применением насилия к протестующим в республике. В санкционный список были включены 44 белорусских политика и чиновника.
- В ноябре ЕС расширил санкции против официального Минска. В списки попали еще 15 человек. В их числе оказался и сам Лукашенко.
- В Европейском Союзе 19 ноября заявили о намерении ввести третий пакет санкций против режима Лукашенко. Новые ограничения предполагают эмбарго против юридических лиц, связанных с белорусской властью.
- 15 декабря было анонсировано, что окончательное решение по санкциям против Беларуси примут в четверг, 17 декабря.
Автор: Мария Тупик