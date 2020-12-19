УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Еще одна страна ввела санкции против режима Лукашенко

19 декабря 2020, 19:05
Прослушать новость
Остановить

Великобритания присоединилась к санкциям против Беларуси.

Против Беларуси снова ввели санкции / Reuters

​Великобритания вслед за ЕС ввела санкции в отношении еще 29 белорусских чиновников и семи белорусских компаний.

Как сообщает DW​, санкции связаны с протестами после выборов президента в Беларуси.

В список попали спикер верхней палаты парламента Беларуси Наталья Качанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор страны Андрей Швед. Также в списке санкций глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Отметим, послы Евросоюза в среду, 16 декабря, согласовали третий пакет санкций против официального Минска в связи с событиями на территории Беларуси. Последний этап – одобрение ограничений министрами ЕС по делам окружающей среды.​

Санкции против Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:

  • Евросоюз запустил санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси 2 октября. Ограничения коснулись лиц, которые, как полагают в Брюсселе, связаны с политикой фальсификации избирательного процесса и применением насилия к протестующим в республике. В санкционный список были включены 44 белорусских политика и чиновника.
  • В ноябре ЕС расширил санкции против официального Минска. В списки попали еще 15 человек. В их числе оказался и сам Лукашенко.
  • В Европейском Союзе 19 ноября заявили о намерении ввести третий пакет санкций против режима Лукашенко. Новые ограничения предполагают эмбарго против юридических лиц, связанных с белорусской властью.
  • 15 декабря было анонсировано, что окончательное решение по санкциям против Беларуси примут в четверг, 17 декабря.

санкции новости Великобритании новости Беларуси Санкции против Беларуси санкции против Лукашенко
Сейчас вы просматриваете новость «Еще одна страна ввела санкции против режима Лукашенко». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Азербайджан закрывает границу с РоссиейАзербайджан закрывает границу с Россией "Как поддерживали, так и будем": Путин предупредил Киев о большой поддержке Кремлем Донбасса"Как поддерживали, так и будем": Путин предупредил Киев о большой поддержке Кремлем Донбасса "Серьезный удар по Украине": в КГБ Беларуси готовятся к "горячей войне""Серьезный удар по Украине": в КГБ Беларуси готовятся к "горячей войне" У Трампа Россию назвали “врагом” и жестко припечатали ПутинаУ Трампа Россию назвали "врагом" и жестко припечатали Путина Крым, Донбасс, отравление Навального и Карабах: о чем рассказал Путин на пресс-конференцииКрым, Донбасс, отравление Навального и Карабах: о чем рассказал Путин на пресс-конференции
Следующий материал

Последние новости

19:05
Еще одна страна ввела санкции против режима Лукашенко
19:00
Катар возобновил авиарейсы из Украины
18:31
Врач предупредила о новой вспышке коронавируса в Украине Видео
18:30
"Не будьте слабыми дураками": Трамп сделал новое заявление о выборах в США Видео
18:17
Гороскоп для всех на 20 декабря: денежная пруха, взрывные ситуации и помощь "крыши" Видео
Реклама
17:52
Под Одессой директора детдома обвинили в растлении малолетних
17:46
Остался только каркас: под Херсоном сгорела главная новогодняя елка​ Видео
17:25
У Трампа выдвинули новое обвинение против России Видео
17:08
Прогноз погоды на 20 декабря: часть Украины окажется в снежном плену Видео
17:08
В Одессе в контейнере с бананами обнаружили много кокаина Фото Видео
16:52
Ляшко разгромил популярный миф о вакцинации украинцев от COVID-19 Видео
16:36
Красивые, легкие и вкусные салаты без майонеза на Новый год 2021 – рецепты Фото
16:34
В ЮАР обнаружили три варианта мутации штамма Covid-19 Видео
16:22
"Путин – не дьявол": архитектор из Австрии вспомнил Гитлера и объяснил строительство театра в Крыму Видео
15:59
Восточный гороскоп на 2021 год: гребень успеха, неплохой куш и воплощение карьерной мечты Видео
15:48
Мощный  взрыв в коронавирусной больнице в Турции: число жертв возросло Видео
15:31
Перенос даты празднования Рождества: в ПЦУ назвали условие и заговорили о расколе Видео
15:15
Переговоры по Донбассу и оружие для Украины: эксперт раскрыл планы Байдена Видео
15:00
Что делать в зимнее солнцестояние и накануне: названы идеальные занятия
15:00
Главная модная тенденция 2021: одежда цвета мимозы и пляжного камня Фото Видео
Реклама
14:48
Экс-посол США в России объяснил, почему Байден не будет дружить с Путиным Видео
14:31
Учреждения культуры и туризма во время карантина: стали известны условия работы Видео
13:57
Когда Украина получит новый транш от МВФ: Шмыгаль назвал сроки и условие Видео
13:56
Семейные врачи будут тестировать украинцев на коронавирус - Минздрав Видео
13:41
"Мнимая поддержка": в Крыму огрызнулись из-за "заигрывания" Киева с Анкарой Видео
13:02
У Путина сделали заявление о критике вакцины Спутник V Видео
12:56
Нападение на журналистку в Киеве: в полиции раскрыли подробности о задержанном Видео
12:32
В России рассказали о судьбе подаренной Лаврову иконы из Луганска
12:29
В Украине изменились правила тестирования на коронавирус - Степанов Видео
12:21
Погода в Украине на Новый год и Рождество: синоптики резко изменили прогноз Видео
11:54
Гороскоп на 19 декабря для всех: семейный переворот, деловая непруха и обретение покровителя Видео
11:37
Зеленский "выругался" в адрес Порошенко, опубликовано видео троллинга Видео
11:28
В США после укола вакцины Pfizer у пяти человек появилась аллергия Видео
11:24
В чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фото Фото Видео
10:58
У Трампа Россию назвали "врагом" и жестко припечатали Путина Видео
10:39
Разгон ФОПов может закончиться для Зеленского Ростовом мнение
10:28
Эксперт объяснил, как украденная из Луганска икона через Балканы попала к Лаврову
10:19
За сутки в Киеве обнаружили более 1300 случаев заражения коронавирусом Видео
10:05
Лаконичная сумка в стиле 90-х станет самой желанной в 2021 году: фото Фото Видео
09:59
США решили сэкономить на России: закроют последние генконсульства Видео
Реклама
09:44
При взрыве баллона с кислородом в больнице Турции погибли 8 человек Видео
09:33
"Это унижение": врач предупредила о ключевой проблеме во время пандемии Видео
08:55
Авиакатастрофа под Чугуевом: Дроздов отреагировал на врученное ему подозрение Видео
08:54
Без новогодних утренников и гуляний: в Украине ужесточили карантин Видео
08:48
Бункерный нежилец: Путин не просто болен, а болен фатально мнение
08:28
Синди Кроуфорд голая в снегу показала дерзкое фото
08:19
Дело Татарова: у Зеленского похвастались, как не пустили сотрудников НАБУ в ОП Видео
08:10
Коронавирус в Украине 19 декабря – за сутки выявили еще почти 12 тысяч больных Видео
08:10
Прогноз на 2021 год: чего опасаться и каких прорывов ждать в год Водолея
08:00
Модные французские косички на короткие волосы для эффектного образа - фото Фото Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять