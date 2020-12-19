Еще одна страна ввела санкции против режима Лукашенко

Против Беларуси снова ввели санкции / Reuters

​Великобритания вслед за ЕС ввела санкции в отношении еще 29 белорусских чиновников и семи белорусских компаний.

Как сообщает DW​, санкции связаны с протестами после выборов президента в Беларуси.

В список попали спикер верхней палаты парламента Беларуси Наталья Качанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор страны Андрей Швед. Также в списке санкций глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Отметим, послы Евросоюза в среду, 16 декабря, согласовали третий пакет санкций против официального Минска в связи с событиями на территории Беларуси. Последний этап – одобрение ограничений министрами ЕС по делам окружающей среды.​

Санкции против Беларуси - о чем ранее сообщал Главред: