"Это приговор": РФ стала "полубезумной бензоколонкой при Пекине" — эксперт

Провалы РФ в войне разрушили множество мифов о ее армии, подчеркнул Евгений Дикий.

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Евгений Дикий оценил провалы РФ в войне / Коллаж: Главред, фото: фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

После серии ярких неудач в войне с Украиной можно говорить о том, что Россия перестала быть сверхдержавой, заявил политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"России вместо роли сверхдержавы отведена функция полубезумной бензоколонки при Пекине. Она окончательно теряет свое влияние в мире и всю свою "великую геополитику", — подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Эксперт уверен в том, что постепенно разрушаются мифы и о "великой России", и о России как государстве, и о мощной и сильной российской армии.

Он отметил, что неудачи РФ на поле боя заставят ее потенциальных партнеров отказаться от приобретения российского оружия в будущем.

"Самый яркий пример – недавнее сбивание "Кинжалов". Прикол не только в том, что их сбили, но и в том, что "Кинжалы", сделанные в 2020-х годах и являющиеся последним писком российского оборонпрома, считались суперовой "аналоговнетной" гиперзвуковой "вундервафлей", были сбиты американской системой Patriot 1990-х годов выпуска. То есть 30-летняя американская система ПВО спокойно берет самые последние российские ракеты, лучше которых просто нет. Это приговор", — считает он.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Собеседник также сказал, что неудачи РФ в войне разрушили множество мифов о РФ и ее армии.

"Разрушено множество мифов, и они до сих пор тают с одинаковой скоростью. Если для нас уже все понятно, то на Западе многие еще верят в эти мифы. Мы уже убедили всех, что Россия, оказывается, может не побеждать, но в том, что РФ можно победить, мы еще убедили далеко не всех, даже наших союзников. Это будет следующим открытием, но до него еще надо дожить и довоевать", — добавил Дикий.

Напомним, Дикий не исключил, что в ходе контрнаступления ВСУ могут просто обойти по территории РФ линию обороны, которую россияне выстроили от Сватово до Кременной.

В то же время он считает, что помешать реализации этого сценария может позиция западных союзников.

Ранее Дикий отметил, что страна-оккупант РФ еще не потеряла потенциал ракетных ударов по мирным украинским городам.

"У россиян еще есть определенный запас ракет, на этот год им его еще хватит. Но чем дальше, тем больше ракеты становятся дефицитными", — подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что в условиях санкций резко снизились возможности оборонпрома РФ в плане производства крылатых ракет.

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