Европарламент "ударил" резолюцией по России и Северному потоку-2

Европейские депутаты требуют остановить строительство российского газопровода и максимально тщательно расследовать отравление Алексея Навального.
Депутаты Европарламента выступили с призывом к проведению международного расследования отравления веществом из группы Новичок Алексея Навального, а также ввести жесткие санкции в отношении РФ и остановить строительство газопровода Северный поток-2.
Об этом стало известно из видеотрансляции на YouTube-канале учреждения.
"Европарламент призывает немедленно запустить независимое международное расследование инцидента с Навальным с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы, государств - союзников ЕС, а также ОЗХО. Европарламент настаивает, чтобы ЕС принял как можно раньше обширный список санкционных мер в отношении России в духе [принятого в США ‒ Главред] "акта Магнитского" и усилил действующие санкции. Европейский парламент в свете дела Навального вновь призывает остановить строительство "Северного потока-2", ‒ говорится в официальной резолюции Европарламента.
Отравление Навального – строительство Северого потока-2:
- Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил ‒ правительство Германии должно самостоятельно определиться, стоит ли ему останавливать строительство газопровода Северный поток-2.
- В это же самое время остановку проекта в официальном Берлине рассматривают в качестве наказания для РФ за отравление веществом из группы Новичок российского оппозиционера Алексея Навального.
- В частности, о такой мере публично заявлял руководитель МИД Германии Хайко Маас.
- Кроме того, в США сенатор от Республиканской партии Томас Коттон публично призвал остановить строительство газопровода Северный поток-2 ‒ и тоже в связи с отравлением Алексея Навального.