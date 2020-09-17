Европарламент "ударил" резолюцией по России и Северному потоку-2

Северный поток-2 / Reuters

Депутаты Европарламента выступили с призывом к проведению международного расследования отравления веществом из группы Новичок Алексея Навального, а также ввести жесткие санкции в отношении РФ и остановить строительство газопровода Северный поток-2.

Об этом стало известно из видеотрансляции на YouTube-канале учреждения.

"Европарламент призывает немедленно запустить независимое международное расследование инцидента с Навальным с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы, государств - союзников ЕС, а также ОЗХО. Европарламент настаивает, чтобы ЕС принял как можно раньше обширный список санкционных мер в отношении России в духе [принятого в США ‒ Главред] "акта Магнитского" и усилил действующие санкции. Европейский парламент в свете дела Навального вновь призывает остановить строительство "Северного потока-2", ‒ говорится в официальной резолюции Европарламента.

Отравление Навального – строительство Северого потока-2: