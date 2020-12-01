Евросоюз озвучил сроки утверждения вакцины от COVID-19

Уже до конца года ЕС может утвердить вакцину от опасного вируса.
В Евросоюзе могут утвердить первую вакцину от опасного коронавируса еще до конца нынешнего года. Это будет вакцина фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech.
Об этом заявило Агентство Европейского союза по лекарственным средствам, передает AP.
Сообщается, что агентство планирует на 29 декабря совещание, на котором решит, достаточно ли данных о безопасности и эффективности вакцины для ее утверждения. А уже 12 января соответствующую процедуру может пройти вакцина компании Moderna.
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AP подчеркивает, что эти временные рамки означают, что вакцины будут одобрены сначала в США и Великобритании.
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Автор: Екатерина Трохимчук