Евросоюз озвучил сроки утверждения вакцины от COVID-19

ЕС озвучил сроки утверждения вакцины / Reuters

В Евросоюзе могут утвердить первую вакцину от опасного коронавируса еще до конца нынешнего года. Это будет вакцина фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом заявило Агентство Европейского союза по лекарственным средствам, передает AP.

Сообщается, что агентство планирует на 29 декабря совещание, на котором решит, достаточно ли данных о безопасности и эффективности вакцины для ее утверждения. А уже 12 января соответствующую процедуру может пройти вакцина компании Moderna.

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AP подчеркивает, что эти временные рамки означают, что вакцины будут одобрены сначала в США и Великобритании.

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