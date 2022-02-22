Евросоюз подготовил жесткие санкции против 350 депутатов Госдумы РФ

Евросоюз подготовил жесткие санкции против депутатов Госдумы РФ/ politeka.net

В Евросоюзе подготовили жесткие ограничения против депутатов Государственной Думы России, поддержавших решение о признании Российской Федерацией так называемых "ДНР" и "ЛНР". Такие санкции предложит принять Еврокомиссия.

Санкции могут ввести против 350 представителей Государственной думы России. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, ссылаясь на собственные дипломатические источники.

Какие ограничения планируют ввести:

заморозка активов людей, организаций и компаний, которые попадут в санкционный список ЕС,

запрет въезда в Евросоюз,

запрет ведения бизнеса с людьми, которых коснутся санкции.

Также планируется ввести ограничения против российского бизнеса. Кроме этого, на временно оккупированные территории Донбасса не будут распространяться правила свободной торговли Евросоюза с Украиной.

Евросоюз может ввести антироссийские санкции во вторник, 22 февраля – в этот день в 17:00 по киевскому времени Европейский совет будет проводить внеочередное заседание.

Путин признал "ЛДНР"

В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С просьбой об этом к нему обратилась Госдума России. Также российский президент подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе и взаимопомощи". Также Россия вводит в ОРДО войска якобы для поддержания мира.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, после чего обратился к украинцам. Он отметил, что своими решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года, в одностороннем порядке выходит из Минских договоренностей и игнорирует решения в пределах Нормандии. Также он сообщил об инициативе Украины о созыве экстренного саммита "нормандской четверки".

Эксперты отметили, что признание Россией "ЛДНР" может быть инструментом мощного давления со стороны РФ на Украину и Запад.

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