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Евросоюз проигрывает России войну на информационном фронте - Politico

26 июля 2022, 14:22

РосСМИ продолжают продвигать пропаганду по всему миру и ЕС не может этому противостоять.

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Европа проигрывает России информационную войну / rg.ru

Европейский Союз проигрывает России информационную войну. Заявления европейских лидеров кажутся "виртуальными призраками" по сравнению с заявлениями российских представителей. Об этом сообщает Politico.

Издание утверждает, что Европа "не имеет достаточного количества оружия и ресурсов" для борьбы с "изящной" кремлевской пропагандой. В этой пропаганде объединены, СМИ, десятки дипломатов по всему миру и скрытые инструменты для распространения российской лжи.

Журналисты зафиксировали новую утечку российской лжи после того, как Кремль начал обвинять Европу в продовольственном кризисе, который якобы "образовался из-за западных санкций".

РосСМИ продолжают продвигать пропаганду по всему миру и, по данным издания, ЕС не может этому противостоять.

"Способность России продвигать свою дезинформацию не контролируется во многих частях мира. Его аудитория (в Европе – Главред), возможно, сократилась с начала войны. Но это не значит, что он не находит аудиторию где-либо еще", - заявил глава группы по манипулированию информацией Альянса за обеспечение демократии Брет Шафер.

РФ пытается активно продвигать свою ложь в Африке, Латинской Америке и Балканах. Там местные СМИ регулярно подхватывают информацию российских пропагандистов.

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Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 25 июля в ходе своего вечернего видеообращения фактически ответил главе МИД РФ Лаврову на его заявление о якобы намерении России, дескать, "избавить украинцев от антинародного и антиисторического режима". Президент подчеркнул, что нападать на Украину могут только те, кто не знает истории страны. Украинцы никогда не отдадут свою независимость.

Советник руководителя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что на южном фронте произошел перелом – ВСУ получили преимущество над войсками РФ на Херсонщине и перешли к контрнаступательным действиям. По его прогнозу, оккупированный Херсон могут освободить уже в сентябре.

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал о том, что Украина готовится к худшему сценарию. По его словам, Путин может "додавить" Лукашенко, и тогда возникнет риск нападения Беларуси на северные и западные области Украины. Государство уже работает над укреплением обороны на нескольких направлениях.

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