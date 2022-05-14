Финляндии хочет сохранить мир на границе с Россией - МИД

Финляндия должна поддерживать диалог с Россией по мере того, как она приближается к вступлению в НАТО.
Финляндия, на фоне решения вступить в состав НАТО, желает сохранить мир на границе с Россией. Заявила о важности поддержания диалога, пишет CNN.
По словам главы Министерства иностранных дел Пекка Гаависто, Финляндия должна поддерживать диалог с Россией по мере того, как она приближается к вступлению в НАТО.
"У нас 1300-километровая граница с Россией. Граница мирная, и мы хотим, чтобы она оставалась мирной. Очень важно, чтобы мы общались с нашим соседом", - заявил Гаависто.
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Напомним, первый замглавы России при ООН Дмитрий Полянский пригрозил Финляндии и Швеции. Он отметил, что эти страны могут стать целями для военных РФ, если они будут пытаться вступить в НАТО.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс будет быстрым и гладким. Он добавил, что страну "тепло встретят в своих рядах". Такой шаг может укрепить не только Финляндию, но и западный военный альянс.
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