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Финляндии хочет сохранить мир на границе с Россией - МИД

14 мая 2022, 21:12

Финляндия должна поддерживать диалог с Россией по мере того, как она приближается к вступлению в НАТО.

Финляндии желает сохранить мир на границе с Россией / flickr.com

Финляндия, на фоне решения вступить в состав НАТО, желает сохранить мир на границе с Россией. Заявила о важности поддержания диалога, пишет CNN.

По словам главы Министерства иностранных дел Пекка Гаависто, Финляндия должна поддерживать диалог с Россией по мере того, как она приближается к вступлению в НАТО.

"У нас 1300-километровая граница с Россией. Граница мирная, и мы хотим, чтобы она оставалась мирной. Очень важно, чтобы мы общались с нашим соседом", - заявил Гаависто.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Напомним, первый замглавы России при ООН Дмитрий Полянский пригрозил Финляндии и Швеции. Он отметил, что эти страны могут стать целями для военных РФ, если они будут пытаться вступить в НАТО.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс будет быстрым и гладким. Он добавил, что страну "тепло встретят в своих рядах". Такой шаг может укрепить не только Финляндию, но и западный военный альянс.

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