УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Фокусы Путина закончатся бомбежкой Москвы": Невзоров объяснил безальтернативность победы Украины

8 мая 2022, 12:13

Журналист уверен в поражении фашизма в России.

Невзоров объяснил безальтернативность победы Украины / скриншот

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров убежден, что война России против Украины закончится победой Украины, но он пока не знает, "где эта победа остановится".

В интервью журналисту Дмитрию Гордону он заявил, что "видит совершенно уверенную, жесткую победу Украины".

"Я просто не понимаю, где эта победа остановится. И вот это меня тревожит. Я просто понимаю, что все эти фокусы Путина закончатся бомбежкой Москвы, вероятно. Тогда ситуация будет совершенно иной, она будет гораздо сложнее для тех россиян, которые сейчас однозначно дерутся (поддерживают на информационном фронте - ред.) за Украину", – сказал Невзоров.

По его мнению, именно Украина окажется той силой, которая сломает фашизм в России.

Читайте также"Безграмотная мрачная орда в лаптях": Невзоров развеял миф о "величии" России"Я понимаю, что вы совершенно не расположены были платить такой огромной ценой за наведение порядка в России и за ликвидацию фашизма, за свободу прессы, за относительную свободу, которая, может быть, в России будет... Но так получается, что вы платите. Так получается, что свобода России покупается украинской кровью. Спасибо вам за это большое! Наверное, полгода назад я бы это "спасибо" сказал с большим чувством, но я уже не понимаю, хочу ли я иметь отношение к России. Честно могу тебе сказать. Я вижу этот народ, вижу это руководство. Я понимаю, что это состояние легко может вернуться. Cостояние, которое меня пугает. И что нет никакого страхующего, гарантирующего неповторения фашизма в России, фактора", – заявил Невзоров.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что война в Украине переходит в рутинную фазу. Это сложный период, который будет длиться не менее двух месяцев. По его словам, в этот период будут какие-то мелкие сенсации или вовсе ничего не произойдет. Стороны будут "перемалывать" друг друга.

Читайте также:

viber
война в Украине Дмитрий Гордон Александр Невзоров
Реклама
Популярное
Украину накроет невероятная жара: синоптики назвали дату потепленияУкраину накроет невероятная жара: синоптики назвали дату потепления Полоса неудач закончится: пять знаков зодиака ждет счастливое будущееПолоса неудач закончится: пять знаков зодиака ждет счастливое будущее Приметы на 6 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 6 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду Гороскоп на сегодня, 7 мая 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – поддержка высших сил, Водолеям – сплетниГороскоп на сегодня, 7 мая 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – поддержка высших сил, Водолеям – сплетни "Это ты?" Николь Кидман изменилась до неузнаваемости после пластики"Это ты?" Николь Кидман изменилась до неузнаваемости после пластики
Поддержите Главред

Последние новости

12:18

Фейгин назвал возможный сценарий проигрыша Путина в войне против Украины

12:13

"Фокусы Путина закончатся бомбежкой Москвы": Невзоров объяснил безальтернативность победы Украины

12:12

Армия Украины отошла от Попасной: оккупанты пытаются захватить Северодонецк и Водовку – ГайдайВидео

11:39

Сколько стоит России каждый день войны в Украине: названа колоссальная сумма

11:26

Всеобщая мобилизация в России: как Путин может объявить охоту на несогласныхмнение

Реклама
11:25

"Знакомьтесь, это Афганец": боец ВСУ сам сжег два танка оккупантовВидео

11:15

Гороскоп на сегодня, 8 мая 2022: Овнам – неприятная ситуация, Близнецам – рост доходов

11:00

"Гоним врага с каждого клочка земли": ВСУ уничтожили вертолет войск РФ с десантом на ЗмеиномВидео

10:56

Максимум еще 10 дней: военный эксперт дал прогноз по завершению второй фазы войны в Украине

10:51

Приметы на 9 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

10:41

Не доплыли: ВСУ отправили на корм рыбам подразделение оккупантов, форсирующих Северский ДонецВидео

10:18

Впервые с начала войны Елена Зеленская опубликовала свежие фото

10:12

Россия на войне против Украины собралась дойти до границ Польши – у Зеленского резко ответили МосквеВидео

10:00

Контрнаступление от Харькова: ВСУ в ближайшие недели могут выйти к российской границе - ISWВидео

09:37

В Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма: Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примиренияВидео

09:18

Украине нужны не переговоры, а победа над Россиеймнение

08:52

Двое непутевых устроили празднования с салютом в только освобожденной в БучеВидео

08:52

Оккупанты за день выпустили по Одесской области 10 ракет

08:19

Авиаудар РФ по школе в Белогоровке: погибли 60 человек - глава ОВА

08:11

День жен-мироносиц 2022: традиции праздника, поздравления и картинки

Реклама
08:02

80 "двухсотых" и уничтоженная техника: ВСУ "выжигают" врага на юге УкраиныВидео

07:52

В Одессе ночью прогремел мощный взрыв: первые подробностиВидео

07:16

Когда и как закончится война в Украине: Маломуж назвал два сценария

06:44

В Сеть попало видео эффектного удара ВСУ по катеру оккупантов возле острова ЗмеиныйВидео

06:31

Кремлю понадобится пауза: почему Украине нужно вытерпеть 10 ближайших днеймнение

04:55

Мобилизация в России провалится, однако враг усилит группу войск в направлении Донбасса – экспертВидео

04:26

Как есть консервы во время войны и не отравиться: советы экспертов

04:00

Под 40 гривен за доллар: появился неожиданный валютный прогноз на летоВидео

03:40

Налетит ураган и гроза: погода в Украине резко изменитсяВидео

03:03

Почему русские оккупанты перейдут к плану войны на истощение - эксперт

02:33

День матери в Украине 2022: душевные поздравления, картинки и открытки самым дорогим

02:02

"Лучше бы он умер": российские олигархи рассуждают о смерти больного Путина - Грозев

01:32

Когда будет перелом и война в Украине завершится - прогноз историка

00:51

Приметы на 8 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:25

Зеленский резко отреагировал на ракетный удар по музею Сковороды

00:02

Путин идет ва-банк: удваивает ставки на вторую фазу войны — ЦРУВидео

00:01

Арестович опроверг удар по российскому Адмиралу Макарову: что известноВидео

07 мая, суббота
23:33

В России "анонсировали" мощные обстрелы Западной Украины, в которых обвинят ВСУ

23:31

Головы будут болеть у всех: на Землю идет мощная магнитная буряВидео

23:20

"Люди зомбированы": Наталья Могилевская рассказала о родственниках в РоссииВидео

Реклама
23:17

Зеленский раскрыл подробности нового этапа эвакуации с АзовсталиВидео

23:11

Смерть от огня или дыма: на Херсонщине рашисты не дают тушить лесные пожарыВидео

23:11

"Варвары с ракетами": Зеленский отреагировал на ракетный обстрел ОдессыВидео

22:40

Подоляк сообщил, при каких условиях продолжатся переговоры с РоссиейВидео

22:09

"Воюют с мирными жителями": в Белогоровке рашисты сбросили авиабомбу на школуВидео

21:59

"Перемололи" сотню рашистов вместе с техникой: ВСУ покрошили оккупантов на ДонбассеВидео

21:29

"Максимально жестко": у Зеленского раскрыли план освобождения ХерсонщиныВидео

21:25

Лавров "красавчик" и сделал все, чтобы Израиль повернулся наконец к Украине - РезниковВидео

21:19

Мстят русскоязычным: Резников назвал главную ошибку КремляВидео

21:09

Запад был убежден, что мы упадем за 72 часа - РезниковВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять