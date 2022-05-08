"Фокусы Путина закончатся бомбежкой Москвы": Невзоров объяснил безальтернативность победы Украины

Невзоров объяснил безальтернативность победы Украины / скриншот

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров убежден, что война России против Украины закончится победой Украины, но он пока не знает, "где эта победа остановится".

В интервью журналисту Дмитрию Гордону он заявил, что "видит совершенно уверенную, жесткую победу Украины".

"Я просто не понимаю, где эта победа остановится. И вот это меня тревожит. Я просто понимаю, что все эти фокусы Путина закончатся бомбежкой Москвы, вероятно. Тогда ситуация будет совершенно иной, она будет гораздо сложнее для тех россиян, которые сейчас однозначно дерутся (поддерживают на информационном фронте - ред.) за Украину", – сказал Невзоров.

По его мнению, именно Украина окажется той силой, которая сломает фашизм в России.

Читайте также"Безграмотная мрачная орда в лаптях": Невзоров развеял миф о "величии" России"Я понимаю, что вы совершенно не расположены были платить такой огромной ценой за наведение порядка в России и за ликвидацию фашизма, за свободу прессы, за относительную свободу, которая, может быть, в России будет... Но так получается, что вы платите. Так получается, что свобода России покупается украинской кровью. Спасибо вам за это большое! Наверное, полгода назад я бы это "спасибо" сказал с большим чувством, но я уже не понимаю, хочу ли я иметь отношение к России. Честно могу тебе сказать. Я вижу этот народ, вижу это руководство. Я понимаю, что это состояние легко может вернуться. Cостояние, которое меня пугает. И что нет никакого страхующего, гарантирующего неповторения фашизма в России, фактора", – заявил Невзоров.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что война в Украине переходит в рутинную фазу. Это сложный период, который будет длиться не менее двух месяцев. По его словам, в этот период будут какие-то мелкие сенсации или вовсе ничего не произойдет. Стороны будут "перемалывать" друг друга.

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