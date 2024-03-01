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Франция отказалась передать Украине истребители Mirage и предложила альтернативу

Анна Ярославская
1 марта 2024, 07:24
Истребителей Mirage 2000 у Франции мало. Кроме того, техническое обслуживание самолетов было бы очень сложной задачей, сказал Себастьян Лекорню.
Себастьян Лекорню, истребители Mirage 2000
Себастьян Лекорню сказал, передаст ли Париж Киеву истребители Mirage 2000 / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна не будет предоставлять Украине истребители Mirage 2000. Вместо этого Париж сосредоточится на обеспечении ВСУ авиабомбами, которые удастся адаптировать к самолетам советских образцов.

Как сказал Лекорню на заседании Комитета по вопросам обороны Национальной ассамблеи, Франция "пытается сделать что-то полезное", передает Zone militaire.

"Чтобы быть максимально честными... вместо того, чтобы поставлять "Миражи 2000", которых у нас очень мало и техническое обслуживание которых было бы очень сложной задачей, мы решили начать общую подготовку пилотов", - заявил министр обороны.

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Кроме того, по его словам, Франция вложила деньги и инженерные разработки в адаптацию бомб A2SM (класса "воздух-земля") к поколениям советских самолетов Су-24 и МиГ-29, которые есть в Украине.

Лекорню добавил, что пятьдесят бомб A2SM, которые поставляются Украине ежемесячно и совместимы с советскими самолетами - это "изменение правил игры".

"И это было самое важное. После этого ведутся дискуссии об авиации, но она никогда не является центральным пунктом, на котором мы концентрируемся", - отметил министр.

Он добавил, что Францию ни разу не поймали на разногласиях между обещаниями и действиями. Наоборот, о поставках некоторых видов вооружений Париж заявлял позже, когда логистика уже сработала, и поставки были осуществлены.

Истребители Mirage 2000 - что о них известно

Mirage 2000 – французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation.

Основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.

Военная помощь Украине от Франции

Летом Франция поставит в Украину 100 беспилотных летательных аппаратов. Дроны заказали у компании Delair. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Он не сообщил, какие именно дроны получат ВСУ. Но судя по опубликованным фото, речь идет о модели Delair DT46. Этот беспилотник самолетного типа способен пролетать около 100 км и нести нагрузку до 5 кг, при этом он способен приземляться в полностью автономном режиме на площадку размером 80 на 20 метров.

После завершения конференции по поддержке Украины, которая 26 февраля состоялась в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны-союзники Украины создадут коалицию для поставки Киеву ракет средней и большой дальности.

Также Макрон заявил, что отправку западных войск в Украину в будущем нельзя "исключать". Позже он назвал заявление о потенциальном вводе сухопутных войск в Украину "хорошо обдуманным" и "взвешенным".

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