Франция ответила на предложение Зеленского о новых переговорах по Донбассу

Во Франции считают, что нормандские переговоры вероятнее всего приведут к прогрессу.
Во Франции отреагировали на слова украинского президента о возможном создании других форматов переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.
В Министерстве иностранных дел Франции считают, "Нормандия" наиболее действенный формат.
Как отметили в МИД, Франция решительно продолжает свои усилия в нормандском формате с целью полного выполнения минских договоренностей по Донбассу.
"Мы регулярно ведем диалог на эту тему с нашими партнерами, которые поддерживают усилия Франции и Германии в формате "Нормандии". Мы все еще уверены, что это, как и прежде, вероятнее всего приведет к прогрессу", - заявили в МИД.
Как отмечают в МИД Франции, в апреле министры иностранных дел G7 глубоко оценили нормандский формат для гарантирования полной реализации минских договоренностей.
Отметим, накануне Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу с "мощными игроками".
Глава государства считает, что привлечение других стран к переговорам будет способствовать более быстрому завершению войны на Донбассе.
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Нормандские переговоры – о чем ранее сообщал Главред:
- 20 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после завершения заседания советников лидеров стран нормандской четверки заявил, что Украина сформировала множество предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня на Донбассе.
- 26 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что вопрос о присоединении США к нормандскому формату переговоров по Донбассу не обсуждался.
- 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что необходимымо внести изменения в Минские соглашения. Он добавил, что, помимо США, в нормандских переговорах по Донбассу могут участвовать Великобритания или Канада.