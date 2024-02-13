Как считает Марат Гельман, раскол в Росси начнется, когда одни захотят забрать собственность других и убрать своих конкурентов.

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Марат Гельман рассказал, при каком условии начнется раскол в РФ / коллаж Главред, фото УНИАН

Спровоцировать раскол в российском обществе может в первую очередь человеческая жадность. Об этом в интервью Главреду заявил российский политтехнолог, галерист Марат Гельман.

"Человеческая жадность. Одни должны захотеть забрать собственность других и убрать своих конкурентов. Честно говоря, я очень рассчитываю, что на новом этапе репрессии станут общим делом. Когда будет понятно, что донос имеет свою конкретную цель, как в сталинские времена. Ведь как было тогда: одни соседи доносили на других соседей, чтобы стать собственниками их квартиры. Дескать, все, родился ребенок, нужно расширяться, поскольку нужна лишняя комната. И это все не анекдоты, а реальные ситуации, которые были в те времена. Да, сейчас общество другое, но события могут повториться. И я как раз считаю, что ужесточение репрессий, когда они станут массовыми, лишь ускорит конец режима", ‒ сказал он.

Смотрите на видео интервью Главреду Марата Гельмана:

Кто такой Марат Гельман Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Возможен ли раскол в РФ

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