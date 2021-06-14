Генсек НАТО поддержал увеличение поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ

Йенс Столтенберг / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что действие санкций США, введенных против России из-за аннексии украинского полуострова Крым, должно продолжаться наряду с "большей поддержкой таких близких партнеров, как Украина и Грузия".

Также Столтенберг заявил в интервью CNBC, что НАТО продолжит наращивать свой военный потенциал для противодействия российской агрессии и будет использовать для этого "широкую комбинацию различных инструментов".

При этом Альянс не будет "зеркально повторять то, что делает Россия", но будет "реагировать очень жестко и четко, используя широкий набор различных инструментов, как это делалось в последние годы".

Генсек НАТО отметил, что подход НАТО к России основан на "обороне и диалоге".

"Мы сейчас реализовали наибольшее усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны, и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степень готовности, наращивая количество войск и увеличивая инвестиции в нашу оборону", — добавил Столтенберг.

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Интеграция Украины в НАТО

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква утверждал, что несмотря на отсутствие Украины на саммите НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе, украинской власти пообещали, что на мероприятии будет рассмотрен вопрос предоставления Киеву ПДЧ в Североатлантическом альянсе.

В НАТО заявляли, что блок безопасности видит Украину и Грузию в Альянсе. Но это произойдет только тогда, когда наступит время.

7 июня в Североатлантическом альянсе сказали, что Украине и Грузии не предоставят ПДЧ в НАТО на саммите в Брюсселе. На данный момент среди стран-участниц Альянса нет консенсуса по этому вопросу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на саммите государства обсудят сотрудничество с Украиной и Грузией, а также рассмотрят вопросы, связанные с угрозами России и Китая.

12 июня Украина резко обратилась к НАТО. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев теперь не просит, а требует от коллективного блока безопасности Запада предоставления Плана действий по членству в Альясне.