Генсек ООН хочет встретиться с Зеленским и Путиным по отдельности: в чем причина

Гуттрериш хочет провести встречи с Путиным и Зеленскоим / (twitter.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш просит об аудиенции у президента РФ Владимира Путина в Москве и у президента Украины Владимира Зеленского в Киеве с целью обсуждения необходимости прекращения войны, сообщает издание CNN.

По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, Гутерриш хочет "обсудить срочные шаги по установлению мира в Украине и будущее многосторонности на основе Устава Организации Объединенных Наций и международного права".

Так, во вторник российскому и украинскому представительствам были переданы отдельные письма.

Как отметил пресс-секретарь ООН, Гутерриш ждет ответов от правительств Украины и РФ на запрос о встрече, делая это "шаг за шагом".

Пока не сообщается, кто еще войдет в делегацию ООН. Также Дюжаррик не уточнил, поедет ли Гутерриш только в одну страну, если другая не примет запрос.

"Мы подождем, чтобы увидеть ответы, а затем примем решения… на основе полученных ответов", - сказал он.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте также: