Генсек ООН хочет встретиться с Зеленским и Путиным по отдельности: в чем причина

Во вторник российскому и украинскому представительствам были переданы отдельные письма.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш просит об аудиенции у президента РФ Владимира Путина в Москве и у президента Украины Владимира Зеленского в Киеве с целью обсуждения необходимости прекращения войны, сообщает издание CNN.
По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, Гутерриш хочет "обсудить срочные шаги по установлению мира в Украине и будущее многосторонности на основе Устава Организации Объединенных Наций и международного права".
Так, во вторник российскому и украинскому представительствам были переданы отдельные письма.
Как отметил пресс-секретарь ООН, Гутерриш ждет ответов от правительств Украины и РФ на запрос о встрече, делая это "шаг за шагом".
Пока не сообщается, кто еще войдет в делегацию ООН. Также Дюжаррик не уточнил, поедет ли Гутерриш только в одну страну, если другая не примет запрос.
"Мы подождем, чтобы увидеть ответы, а затем примем решения… на основе полученных ответов", - сказал он.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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