"Никогда не вернет Украине": экс-канцлер Германии оскандалился заявлением о Крыме

Владимир Путин и Герхард Шредер / kremlin.ru

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил о том, что продолжение санкций против России не имеет смысла.

"С одной стороны, они вызывают исторические воспоминания в России, а с другой - не меняют российскую политику ... Особенно сейчас, когда мы вступаем из-за коронакризиса в трудные экономические времена, нам нужно больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции должны исчезнуть", - подчеркнул он в интервью изданию Tagesspiegel.

Читайте такжеГолосование о присоединении к Марсу, или Зачем РФ еще один референдум в КрымуПри этом экс-канцлер Германии отметил, что введение санкций против РФ после аннексии Крыма были "неправильным ответом".

"Тот, кто думает, что санкциями можно заставить Россию что-то сделать, то ошибается. Ни один российский президент никогда не вернет Крым Украине. Это реальность", - уверен Шредер.

В то же время он добавил, что мир на Донбассе возможен только при условии федерализации Украины.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео во время официального визита в Киев во время одной из встреч заявил, что Украина уже не сможет вернуть аннексированный Крым.