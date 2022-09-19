Германия отдаст ВСУ еще четыре установки Panzerhaubitze 2000 - Минобороны ФРГ

САУ Panzerhaubitzen 2000 / Фото Википедия, pixabay.com

Немецкие власти передадут Украине еще четыре самоходные артиллерийские установки модели Panzerhaubitze 2000. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны ФРГ со ссылкой на заявление руководителя ведомства Кристина Ламбрехт в сервисе микроблогов Twitter.

Чиновница отметила, что Panzerhaubitzen 2000, ранее поставленные Украине Германией и Нидерландами, "более чем зарекомендовали себя в бою", и Украина "желает" получить еще больше таких установок.

"Чтобы еще больше поддержать Украину в ее мужественной борьбе против жестокого нападения России, Германия выполнит эту просьбу и в настоящее время предоставляет еще четыре таких самоходных гаубицы. Они поступают прямо из отдела технического обслуживания, который был значительно ускорен в сотрудничестве с промышленностью. Это увеличивает количество этих высокоэффективных орудий, поставленных Германией, до 14", – рассказала министр.

В пресс-службе Минобороны ФРГ уточнили, что совместные поставки с Нидерландами увеличатся до 22 единиц. 14 из них – из немецких запасов. В ведомстве также добавили, что предоставят САУ Украине, "несмотря на напряженную материальную ситуацию" бундесвера.

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Франция и Германия могут опасаться победы Украины в войне с Россией. Они могли с 2014 года подталкивать Украину к тому, что "мы должны сдаться Москве".

Канцлера Олафа Шольца обвинили в затягивании войны в Украине и недостаточной военной помощи. Это приводит к многочисленным жертвам в Украине. Председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Германия не помогает Украине в полном объеме, поэтому невозможно сейчас остановить войну.

Впоследствии страна отказалась передавать Украине боевые танки. Там отметили, что не хотят, чтобы Германию втягивали в войну и провоцировать Путина на вторжение в другие государства.

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