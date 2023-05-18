Глава Минобороны Норвегии сделал странное заявление о передаче Украине F-16

Норвегия предоставит Украине три радара Arthur и восемь дальнобойных реактивных артиллерийских установок типа MLRS.

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Норвегия не планирует передавать F-16 / Коллаж Главред, фото Википедия, pixabay

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сделал странное заявление о передаче Украине истребителей F-16.

Как пишет Sky News, по словам министра, Норвегия пока даже не обсуждает вопрос передачи Украине F-16, которые необходимы для защиты от российского вторжения.

"Когда речь идет о F-16, это не стоит на повестке дня сейчас, и я не хочу спекулировать на теме возможной будущей передачи", - заявил чиновник, отвечая на вопрос о возможной передаче Украине F-16 от Норвегии.

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Норвегия передаст Украине восемь MLRS и три радара Arthur

Норвегия предоставит Украине три радара Arthur и восемь дальнобойных реактивных артиллерийских установок типа MLRS. Помощь выделяется в тесном сотрудничестве с Великобританией.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла продолжать свою борьбу за свободу и независимость. Необходимо больше вооружений, и это те мощности, которые очень нужны для Украины, которые мы не смогли бы предоставить без тесного сотрудничества с Великобританией", - говорится министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

По его словам, это оружие оказало большое влияние на войну и дало Украине возможность атаковать российские линии поставки, а также вывести из строя ряд важных целей по линии фронта. Официально министр не сообщил, какие именно MLRS передадут Украине, однако на сайте размещена фотография установки M270.

Норвегия также приняла решение передать Украине три радара Arthur из состава Минобороны. Эти радары используют для обнаружения вражеской артиллерии. Ранее подобные радары уже передавала Великобритания.

"Украинский народ показал поразительную устойчивость. Их борьба - это и наша борьба - за свободу, демократию и безопасность", - добавил министр обороны.

Что известно о Arthur

Контрбатарейный радарный комплекс, разработанный шведской компанией Ericsson Microwave Systems совместно с вооруженными силами Норвегии и Швеции. В британской армии его называют "мобильное средство артиллерийского наблюдения за полем боя".

Истребители F-16 для Украины

Первые украинские военные пилоты пройдут обучение на боевых самолетах F-16. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Предпочтительным истребителем для ВСУ является американский F-16, говорится в сообщении на сайте британского правительства.

16 мая советник министра обороны Алексея Резникова Юрий Сак заявил, что Украина рассчитывает на получение 40-50 истребителей F-16. По его словам, это позволит сформировать 3-4 эскадрильи для защиты неба от российских ударов.

17 мая премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились возглавить "коалицию истребителей" для предоставления Украине F-16.

Президент Владимир Зеленский в вечернем заявлении объявил, что Великобритания и Нидерланды, а также Франция присоединились к так называемой "коалиции истребителей".

В то же время 17 мая министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в среду заявил, что в международных переговорах о возможной поставке истребителей F-16 в Украину нет прогресса.

Смотрите видео о том, кто может передать Украине истребители:

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