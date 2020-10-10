Google добавляет в YouTube функцию интернет-магазина – Bloomberg

Google хочет добавить в YouTube функцию интернет-магазина / Фото: Бюро-стиль

Компания Google в ближайшем будущем планирует в видеосервис YouТube опцию интернет-магазина, что позволит осуществлять покупки одновременно с просмотров роликов.

Как пишет Bloomberg, компания хочет разрешить пользователям просматривать, выбирать и покупать товары непосредственно через видео.

Уточняется, что некоторые каналы в Youtube уже успешно тестируют данную функцию. Для применения новшества авторам контента предлагают использовать специальное программное обеспечение, которое наносит маркировку и позволяет отслеживать товары.

По предварительной информации, данная функция носит экспериментальный характер, а результаты тестирования компания не разглашает. Однако, если эксперимент окажется успешным, то YouTube может превратиться в огромный интернет-каталог и составит жесткую конкуренцию Amazon и Alibaba.

Журналисты узнали, что добавить на сайт функцию интернет-магазина YouТube вынудила ситуация с пандемией коронавируса. Во время карантина многие контракты компании были разорваны, а пользователи встали гораздо больше товаров покупать онлайн.