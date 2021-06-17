Горелые останки животных и убежавшие в леса люди: в Мьянме армия хунты сожгла целое село

В Мьянме армия хунты сожгла целое село / Reuters

В Мьянме бойцы, подконтрольные военной хунте, сожгла село Кинмен в округе Магуэ, в котором проживает около тысячи человек. Таким образом силовики надеялись подавить протесты против государственного переворота. Об этом сообщает The Associated Press.

Кроме того, на фотографиях из соцсетей четко заметны разрушенные пожаром дома и обугленные останки животных.

Житель Кинмена рассказал журналистам, что из всего села уцелели только 10 из 237 домов. По его словам, хунта вошла в село незадолго до полудня во вторник, 15 июня.

По мнению мужчины, военные искали членов сельских сил обороны, предназначенных для защиты от войск и полиции хунты и вооруженных самодельными охотничьими ружьями. Именно они предупредили жителей до прибытия хунты, поэтому почти все местные успели убежать в лес.

"Когда они ничего не нашли, они начали поджигать дома. Непосредственно у нашего села есть леса. Большинство из нас убежало", — сказал мужчина.

По его подсчетам, в результате нападения войск хунты погибли три человека, в том числе мальчик-пастух и пожилые супруги, которые не успели скрыться.

"Мы думаем, что это еще не конец. Мы переедем в другие села. Даже если мы вернемся в наше село, нам негде остановиться, потому что все сгорело", — подытожил мужчина.

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Напомним, ранее в Мьянме в ходе возобновившихся боев с повстанцами народности рохинджа было убито 25 человек. Все они, как утверждают военные, были вооружены мачете и деревянными дубинками.

Военные заявили, что направили в штат Ракхайн на западе страны, на границе с Индией и Бангладеш, где проживают рохинджа, боевые вертолеты.

Тогда же пришли сообщения, что восемь человек, в том числе двое солдат, погибли в ходе столкновения. А местное население вынуждено было покинуть свои дома.