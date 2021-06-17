УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Горелые останки животных и убежавшие в леса люди: в Мьянме армия хунты сожгла целое село

17 июня 2021, 12:20
Прослушать новость
Остановить

Подконтрольные хунте силовики в далекой азиатской стране Мьянма отличились запредельными зверствами - целое громадное село перестало существовать.

Мьянма
В Мьянме армия хунты сожгла целое село / Reuters

В Мьянме бойцы, подконтрольные военной хунте, сожгла село Кинмен в округе Магуэ, в котором проживает около тысячи человек. Таким образом силовики надеялись подавить протесты против государственного переворота. Об этом сообщает The Associated Press.

Кроме того, на фотографиях из соцсетей четко заметны разрушенные пожаром дома и обугленные останки животных.

Житель Кинмена рассказал журналистам, что из всего села уцелели только 10 из 237 домов. По его словам, хунта вошла в село незадолго до полудня во вторник, 15 июня.

По мнению мужчины, военные искали членов сельских сил обороны, предназначенных для защиты от войск и полиции хунты и вооруженных самодельными охотничьими ружьями. Именно они предупредили жителей до прибытия хунты, поэтому почти все местные успели убежать в лес.

"Когда они ничего не нашли, они начали поджигать дома. Непосредственно у нашего села есть леса. Большинство из нас убежало", — сказал мужчина.

По его подсчетам, в результате нападения войск хунты погибли три человека, в том числе мальчик-пастух и пожилые супруги, которые не успели скрыться.

"Мы думаем, что это еще не конец. Мы переедем в другие села. Даже если мы вернемся в наше село, нам негде остановиться, потому что все сгорело", — подытожил мужчина.

Читайте такжеВ Беларуси объявили стачку и готовят новый марш против "крысиной хунты" Лукашенко

Напомним, ранее в Мьянме в ходе возобновившихся боев с повстанцами народности рохинджа было убито 25 человек. Все они, как утверждают военные, были вооружены мачете и деревянными дубинками.

Военные заявили, что направили в штат Ракхайн на западе страны, на границе с Индией и Бангладеш, где проживают рохинджа, боевые вертолеты.

Тогда же пришли сообщения, что восемь человек, в том числе двое солдат, погибли в ходе столкновения. А местное население вынуждено было покинуть свои дома.

Хунта новости Мьянмы
Сейчас вы просматриваете новость «Горелые останки животных и убежавшие в леса люди: в Мьянме армия хунты сожгла целое село». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Названы 5 повседневных привычек, которые сокращают жизнь в среднем на 10 летНазваны 5 повседневных привычек, которые сокращают жизнь в среднем на 10 лет Итоги встречи Байдена и Путина: чат с Андреем ИлларионовымИтоги встречи Байдена и Путина: чат с Андреем Илларионовым Женщина обнаружила у себя смертельную болезнь во время конференции в Zoom: признакиЖенщина обнаружила у себя смертельную болезнь во время конференции в Zoom: признаки Политические манипуляции с историей в России: что Москва скрывает о Второй мировой войнеПолитические манипуляции с историей в России: что Москва скрывает о Второй мировой войне Вырвет ли Россия гнилыми зубами Украину у НАТО и ЗападаВырвет ли Россия гнилыми зубами Украину у НАТО и Запада

Последние новости

13:02

Кива и Тищенко подрались в Раде: полное видео боя

12:43

"Идиотизм года": Аксенов в Керчи прокатился на лодке, пока люди добирались до больницы вплавь Видео

12:43

Гороскоп на завтра 18 июня 2021 всех знаков Зодиака: тайная подстава и крутое изменение Видео

12:33

Музыкальный сервис Spotify запустил свою альтернативу нашумевшему Clubhouse

12:32

Украина стала главной преградой на пути нового "железного занавеса" мнение

Реклама
12:20

Горелые останки животных и убежавшие в леса люди: в Мьянме армия хунты сожгла целое село Видео

12:01

"Байден делает РФ очень богатой, а Украину не пускает в НАТО": Трамп прошелся по встрече в Женеве Видео

11:54

"Большая стройка" Зеленского восстановила дорогу к Шацким озерам Фото

11:53

ВОЗ предупреждает: человечеству грозит новый опасный штамм коронавируса

11:41

В Киеве у парня на Новой почте украли свежий iPhone - СМИ Видео

11:19

"После расстрела ОПЗЖ": Потураев рассказал, когда закончится "эпоха бедности", и спровоцировал драку в Раде Видео

10:58

В России одобрили жесткие законы о контроле над интернетом: за чем будут следить

10:30

Школьник, которого в Виннице сбила пьяная "вдрабадан" женщина, записал видеообращение Видео

10:25

17 июня 2021 – праздник Митрофана: приметы, традиция и запреты

10:24

Вера Брежнева выпустила новую евродиско-песню для летних плейлистов

09:37

Сенная лихорадка: что это за реакция организма и как ее лечить Видео

09:33

В общежитии в Ивано-Франковске студенты отравились неизвестным веществом: 8 человек в больнице

09:31

В Сети показали красочное видео "уничтожения" российского танка украинским беспилотником Видео

09:28

Магнитная буря вышла на пик опасности: как пережить Видео

08:56

Гороскоп на 17 июня 2021 всех знаков Зодиака: любовный сюрприз, знакомства и плохие знаки Видео

Реклама
08:27

Коронавирус в Украине 17 июня: за сутки почти 1,2 тыс. новых диагнозов Видео

08:24

Продукты в Польше дешевле украинских: почему украинцы переплачивают и надолго ли Видео

08:23

Симптомы рака поджелудочной железы: выжившая женщина делится "странным" симптомом Видео

08:09

В Белом доме раскрыли, о чем договорились Байден и Путин по Украине

07:45

Новые бои за мову: почему Зеленский напрасно косплеит Порошенко мнение

07:25

ДТП на Винничине: пьяный коп из Киева убил подругу детства и покалечил полицейского

07:08

Рецепт невероятно вкусной рыбы на Троицу Видео

06:44

Встреча Байдена и Путина: Арестович объяснил цель американо-российского саммита Видео

06:30

Летнее солнцестояние 2021: что нужно сделать женщине для счастья и удачи Видео

06:05

R.I.P. Голос: Почему исчезновения партии никто не заметит мнение

05:31

Бренд Honor объявил о возвращении Google-сервисов и представил Honor 50 Видео

05:03

Криштиану Роналду и падение акций "Кока Колы": что случилось на самом деле Видео

04:47

Как "продлить жизнь" зелени: раскрыта хитрость Видео

03:42

Языковые квоты в Украине: продюсер рассказал, как сработал "кнут" и есть ли польза Видео

03:01

Ученые объяснили, чем опасен отказ от завтрака Видео

02:07

Экономист объяснил, почему Украине пока не стоит отказываться от сотрудничества с МВФ

01:32

Сколько в день можно есть сливы, чтоб получать пользу, а не вред Видео

00:41

Как пережить магнитные бури: врач дала действенные советы Видео

00:04

Названы привычки, которые могут лишить вас зрения Видео

16 июня, среда
23:50

Долгие летние дни влияют на ваш сон? Как получить необходимый отдых Видео

Реклама
23:21

Джо Байден снова попал в конфуз, перепутав Путина с Трампом Видео

23:08

Шесть причин, почему вы не голодны по утрам Видео

22:59

Байден признался, почему настаивал на личной встрече с Путиным Видео

22:51

Лежала в луже крови: в Харькове посреди дороги умерла женщина из-за долго ехавшей скорой Видео

22:48

Вещи, которые должна знать женщина после 40 лет

22:38

Отец убил своих двух детей и утопил их тела, чтобы "насолить" бывшей супруге

22:34

Байден и Путин решили отползти от пропасти мнение

22:21

Врачи рассказали, чем опасна может быть подушка Видео

21:56

Украину атакует опасная жара и серьезная аномальная погода Видео

21:49

"Бил по голове телефоном": пьяный мужчина средь бела дня напал на девушку и угрожал Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять