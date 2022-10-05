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"Города станут призраками": эксперт пояснил, к чему приведет невозможность РФ качать газ в Европу

5 октября 2022, 19:38

Вероятность развала РФ на несколько самостоятельных политических образований может стать реальностью в течение ближайших лет.

Геннадий Рябцев, протесты в РФ
Из-за экономических проблем в РФ может обостряться недовольство местных элит / коллаж pixabay, facebook.com

Россия может значительно сократить добычу газа и нефти уже в следующем году. Такое предположение в интервью Главреду озвучил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев.

По словам эксперта, это связано с вероятным сокращением поставок голубого топлива в страны Евросоюза из-за антироссийских санкций.

"Именно поэтому Россия так спешит и использует любые доступные средства, в том числе и сомнительные. Потому что если РФ не удастся дожать Европу и США в этом отопительном сезоне, то перспективы развития нефтегазовой отрасли России вырисовываются очень печальные", - считает Рябцев.

Также эксперт добавляет, что прибыль от добычи газа составляет около 45-55% доходной части федерального бюджета РФ. И если добычу начнут сокращать, то от этого пострадают моноотраслевые регионы РФ. В частности, такие как Ханты-Мансийский или Ямало-Ненецкий автономные округа, Татарстан, Башкортостан.

"Все они существуют исключительно благодаря добыче. Если он будет сокращаться, то эти регионы просто прекратят свое существование и из доноров бюджета превратятся в его проедателей. А это приведет к тому, что целые регионы и крупные города РФ станут призраками. И это - дело ближайших лет", - заметил Рябцев.

По мнению эксперта, несмотря на то, что добыча хоть и существенно сократится, но влияние этого сокращения сначала ощутят на себе регионы России, и только потом это перейдет на федеральный бюджет и на состояние российской экономики в целом.

"Все будет зависеть от того, сохранится ли нынешняя политика в РФ. Пока она будет неизменной и пока живет нынешнее руководство Кремля, в России вовсю будут делать вид, что все идет по плану. И сокращение добычи - это стратегия на десятилетия. Но это может закончиться в любой момент", - сказал Рябцев. И добавляет, что вряд ли Россию после этого будут ждать протесты.

"Это может привести к тому, что местная элита, которая недовольна потерей прибыли, может проявить определенные сепаратистские наклонности. Очень многие политологи говорят о вероятности развала РФ на несколько самостоятельных политических образований. И это далеко не фантазии, особенно если учесть то, что время от времени происходит во Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге", - резюмировал эксперт.

Как сообщал Главред, недавняя авария на газопроводе "Северный поток" наиболее выгодна России. По словам эксперта, у России для этого есть как минимум три причины.

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