УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Готовы к серьезному диалогу": Германия призвала РФ забрать войска от украинской границы

18 января 2022, 16:29
Прослушать новость
Остановить

ФРГ расценивает скопление более 100 тысяч российских военных возле границы с Украиной как угрозу.

Олаф Шольц
Германия призвала РФ забрать войска от украинской границы / Reuters

Германия призвала Россию уменьшить количество войск возле украинской границы. Для этого ФРГ готова к серьезному диалогу с РФ.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Шольц считает, что разногласия с Россией нужно решать с помощью диалога в разных форматах.

"Ожидаем от России деэскалации, к этому относится сокращение войск на границе. Мы готовы к серьезному диалогу по вопросам безопасности в Европе", – заявил канцлер.

Также Шольц добавил, что хочет "конструктивных отношений" с РФ и не хочет "долгосрочной напряженности".

Реклама

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что скопление более 100 тысяч российских военных возле украинской границы трудно не расценивать как угрозу. Об этом она сказала во время брифинга по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, пишет Spiegel.

"Было трудно "не видеть" угрозу 100 тысяч российских солдат на границе с Украиной", – отметила Бербок.

Она подчеркнула, что нужно вести диалог с Россией. Бербок считает, что для предотвращения возможного военного вторжения РФ в Украину нужно вернуться за стол переговоров.

"Мы должны найти способы возродить Нормандский формат. Мы готовы к серьезному диалогу с Россией для повышения безопасности во всей Европе", – сказала глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Российская войска возле украинской границы

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия сконцентрировала 100 тысяч войск возле границ Украины и приготовила сценарий новой гибридной атаки с целью дестабилизации ситуации в стране. Она подчеркнула, что Москва распространяет ложные сведения об Украине, США и НАТО с целью оправдания собственных действий.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не собирается нападать на Украину. При этом он не исключил возможности размещения наступательного вооружения на территории Украинского государства.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Россия может в любой момент коварно увеличить количество своих военных на украинской границе. Он отметил, что цифра в 100 тысяч военных на границе завтра может увеличиться до 200 тысяч, а за неделю – до 700 тысяч.

Вас также может заинтересовать:

viber
новости России новости Германии российские военные российские войска военная агрессия РФ
Сейчас вы просматриваете новость «"Готовы к серьезному диалогу": Германия призвала РФ забрать войска от украинской границы». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Будут купаться в деньгах уже в феврале: топ-4 знака с большой денежной удачейБудут купаться в деньгах уже в феврале: топ-4 знака с большой денежной удачей 4 гениальных способа использования кожуры от апельсина4 гениальных способа использования кожуры от апельсина Когда Крещение 2022: дата, запреты и традиции дняКогда Крещение 2022: дата, запреты и традиции дня "Я состою из манго": Злата Огневич в бикини раздвинула ноги и показала фанатам свои татуировки"Я состою из манго": Злата Огневич в бикини раздвинула ноги и показала фанатам свои татуировки Морозы продержатся до Пасхи: синоптик рассказал о морозной весне 2022Морозы продержатся до Пасхи: синоптик рассказал о морозной весне 2022
16:42

Приметы на 20 января: что нельзя делать в день Иоанна и как не попасть в беду

16:40

Украина и НАТО – участники переговоров по безопасности: США поставили жесткое условие России

16:31

Moderna разрабатывает единую вакцину от гриппа и COVID-19: когда она появитсяВидео

16:30

Прогноз магнитных бурь на февраль 2022: когда нужно позаботиться о давленииВидео

16:29

"Готовы к серьезному диалогу": Германия призвала РФ забрать войска от украинской границыВидео

Реклама
16:26

Оставила ребенка в горах мусора: в Запорожье умер младенец, которого мать бросила в гостях

16:10

Кармические узлы меняют знак на полтора года: Львам - успех в карьере, Весам - большие деньги, Козерогам - любовьВидео

16:07

"Инфекция не исчезнет": в Pfizer рассказали, что и когда вернет мир к прежней жизниВидео

16:00

В Украине взлетели цены на топливоВидео

15:54

"Птицеводство под угрозой коллапса": украинцам рассказали, что будет с ценами на куриное мясоВидео

15:39

Какое масло может продлить жизнь - комментарий ученых

15:19

Alyona Alyona обнажила грудь и рассказала об опасностях онкологических заболеваний

15:15

Приметы на Крещение Господне 19 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:14

Насморк, головная боль и усталость: в Минздраве назвали симптомы коронавируса ОмикронВидео

14:51

Гадания на Крещение 2022: на судьбу, исполнение желаний и суженого

14:43

Оккупированный Донбасс приближается к России: в ЕС бьют тревогу из-за ситуации с "ЛДНР"Видео

14:37

Блинкен летит в Украину на встречу с Зеленским: в Госдепе обнародовали цель визитаВидео

14:36

В Николаеве студент жестоко убил прохожего

14:36

В Нацбанке рассказали, почему резко упал курс гривны

14:33

Китайский Новый год 2022: дата, традиции и запреты праздникаВидео

Реклама
14:30

Эрдоган не верит во вторжение РФ в Украину, но с Путиным переговоритВидео

14:12

Скандал в киевском ресторане: заведение извинилось за выбитые зубы, а за оскорбленного ребенка – нет

14:11

"На дорогах - гололед, на трассах - каша": синоптик предупредила о похолодании в Украине

14:05

"Никуда не уезжал": Назарбаев прервал молчание и впервые выступил с обращениемВидео

14:03

У Европарламента новый президент: пост впервые за 20 лет достался женщине

13:55

С самолета в суд: в чем обвиняется Порошенко, и почему его шоу-приезд не сулит ничего хорошего Украине

13:54

Мининфраструктуры жестко ломает коррупционные схемы наживы на моряках - министр

13:50

Украинцы мчатся на заработки в ЕС: к 2030 году из страны могут уехать несколько миллионов людейВидео

13:48

Вкуснейший пышный омлет на завтрак: готовить всего 5 минутВидео

13:29

В Турции нашли мертвого украинского моряка: комментарий посольства

13:27

На Волыни муж убил жену 60 ударами палкой и заявил, что делал ей массаж

13:13

Астролог назвал знаки зодиака, которые не могут оставаться всю жизнь в одном браке

13:00

Гороскоп на завтра, 19 января 2022: Близнецам – соперники, Весам – искушения, Козерогам – врагиВидео

12:57

Оба двигались на зеленый: водитель сбил насмерть женщину на переходе из-за неисправного светофораФотоВидео

12:55

"НАТО стремится оккупировать Украину": в РФ придумали "план вторжения" АльянсаВидео

12:45

Сеть удивило видео, как киевский коммунальщик "сражался" с тротуарным столбикомВидео

12:36

Комаровский перечислил четыре симптома, которые есть у заболевшего гриппом человека

12:27

Отключение России от SWIFT за нападение на Украину: в США заявили о планах по контрудару Запада

12:24

На Полтавщине в этом году реализуют 19 объектов "Большой стройки" Зеленского

12:21

Шанс для студентов: обнародованы условия участия в чемпионате "Метинвеста"

Реклама
12:20

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как себя чувствует онкобольная мама сейчас

12:06

Завтра в Украину прибудет госсекретарь США Блинкен - СМИВидео

12:00

На Волыни мужчину на 4 года отправили в тюрьму за кражу бутылки водки

11:55

В АТБ предупредили о возможном исчезновении продуктов - причинаВидео

11:54

Татьянин день 2022: дата, традиции и запреты праздника

11:27

СидОренки-СидорЕнки возвращаются на 1+1 - подробности нового сезона любимого семейного сериалаВидео

11:24

"Внутри команды общаемся на русском": в Киеве известная IT-компания попала в скандал из-за языкаВидео

11:12

Россия будет нагнетать войну на Донбассе под видом "защиты граждан РФ" - Зеленский

11:01

Такой информации не получали: В МИД Украины опровергли эвакуацию дипломатов РФ из страныВидео

10:55

17-летняя дочь Моники Белуччи показала гибкое стройное тело в цельном латексном костюме

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять