"Готовы к серьезному диалогу": Германия призвала РФ забрать войска от украинской границы

Германия призвала РФ забрать войска от украинской границы / Reuters

Германия призвала Россию уменьшить количество войск возле украинской границы. Для этого ФРГ готова к серьезному диалогу с РФ.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Шольц считает, что разногласия с Россией нужно решать с помощью диалога в разных форматах.

"Ожидаем от России деэскалации, к этому относится сокращение войск на границе. Мы готовы к серьезному диалогу по вопросам безопасности в Европе", – заявил канцлер.

Также Шольц добавил, что хочет "конструктивных отношений" с РФ и не хочет "долгосрочной напряженности".

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В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что скопление более 100 тысяч российских военных возле украинской границы трудно не расценивать как угрозу. Об этом она сказала во время брифинга по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, пишет Spiegel.

"Было трудно "не видеть" угрозу 100 тысяч российских солдат на границе с Украиной", – отметила Бербок.

Она подчеркнула, что нужно вести диалог с Россией. Бербок считает, что для предотвращения возможного военного вторжения РФ в Украину нужно вернуться за стол переговоров.

"Мы должны найти способы возродить Нормандский формат. Мы готовы к серьезному диалогу с Россией для повышения безопасности во всей Европе", – сказала глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Российская войска возле украинской границы

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия сконцентрировала 100 тысяч войск возле границ Украины и приготовила сценарий новой гибридной атаки с целью дестабилизации ситуации в стране. Она подчеркнула, что Москва распространяет ложные сведения об Украине, США и НАТО с целью оправдания собственных действий.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не собирается нападать на Украину. При этом он не исключил возможности размещения наступательного вооружения на территории Украинского государства.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Россия может в любой момент коварно увеличить количество своих военных на украинской границе. Он отметил, что цифра в 100 тысяч военных на границе завтра может увеличиться до 200 тысяч, а за неделю – до 700 тысяч.

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