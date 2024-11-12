'Границы не могут быть изменены силой': в Совете ЕС состоится серьезная дискуссия

По мнению главы МИД Польши, Европа должна нести ответственность за своих граждан, соседние государства и будущие поколения.

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Сикорский анонсировал серьезную дискуссию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Ключевые тезисы Сикорского:

На заседании Совета ЕС состоится серьезная дискуссия

Глава МИД Польши рассчитывает на решительные шаги от ЕС

На ближайшем Совете ЕС, то есть 19 ноября, состоится дискуссия, которая будет определять будущее Евросоюза как стратегического игрока. Об этом сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский нас пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Варшаве, передает RMF24.

Радослав Сикорский заявил, что "сейчас в Украине происходит история". Он также отметил, что на предстоящем заседании Совета министров иностранных дел состоится очень серьезный разговор.

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"То, что мы сделаем или не сделаем на этом Совете иностранных дел, может определить будущее доверие к ЕС и будущее ЕС как стратегического игрока", - сообщил глава польской дипломатии.

Глава МИД Польши подчеркнул, что Европа должна нести ответственность за благосостояние своих граждан, соседние государства и будущие поколения.

"Он (Совет ЕС - ред.) обязан приложить все усилия для достижения справедливого соглашения, поддерживать принципы международного права, восстановить это табу, что в Европе границы не могут быть изменены силой", - сказал Сикорский.

Он подчеркнул, если Совет ЕС не начнет действовать, то "нас ждет темное будущее".

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как ранее писал Главред, Украина выполнила все необходимые условия, которые ранее были невыполненными и определены в заключении Европейской комиссии 2022 года. В 2025 году Еврокомиссия надеется на старт переговоров о вступлении в ЕС.

По мнению бывшего командующего Организации Североатлантического договора Джеймса Ставридиса, Украина также может получить членство в Европейском Союзе, который вложил миллиарды долларов в помощь Украине в борьбе с российским вторжением.

Напомним, еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Варгеи заявил, что Украина сможет в течение следующих пяти лет стать членом Европейского Союза, но только при условии выполнения всех необходимых реформ. По его словам, для Украины, Молдовы и стран Западных Балкан создали дополнительные инструменты, чтобы "помочь им ускорить проведение реформ".

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Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Скиросский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

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