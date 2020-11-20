Гражданская война весной и база США в Киеве: Лукашенко оценил ситуацию в Беларуси

В Беларуси может произойти гражданская война - Лукашенко / Reuters

В ходе протестов в Беларуси внешние силы начали задействовать дворовые территории, противостояние в которых может стать очагом гражданской войны уже весной. США создали под Варшавой и Киевом центр координации и терзают страну.

Об этом заявил глава Беларуси Александр Лукашенко белорусским журналистам во время своего визита на предприятие Гомсельмаш в пятницу. 20 ноября, сообщает государственное информагентство Белта.

По его словам, после мирного протеста в стране началась радикализация движения, которое теперь перешло на дворовые территории. Именно там очаг, который может привести к гражданской войне в Беларуси уже весной.

"Я недавно говорил: для кого-то это дворовые территории, шуточки, а для нас весной - это очаг гражданской войны, это стрельба, убийства людей. Что будем делать потом?" – утверждает Лукашенко, заверяя, что против Беларуси действуют самые мощные мировые спецслужбы.

Более того, политик уточнил, что под Варшавой и в Киеве созданы американские центры координации белорусских событий, которые якобы зафиксировала не только разведка Беларуси, но и россияне.Читайте такжеСиловики разгоняют протесты в Минске: взрываются гранаты, есть пострадавшие

"США - они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди", - добавил Лукашенко.

Также он обвинил американцев в использовании современных технологий для дестабилизации ситуации по всему миру и подчеркнул намерение противостоять такому давлению.

"Поэтому потерпите немножко, пройдут выходные - мы вам доложим и по одному, и по второму вопросу", - сказал Лукашенко.

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