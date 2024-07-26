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"Грязи будет очень много": названа неожиданная причина замены Байдена на Харрис

Алексей Тесля
26 июля 2024, 03:05
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Кандидатура Камалы Харрис является более выигрышной, считает Валерий Клочок.
'Грязи будет очень много': названа неожиданная причина замены Байдена на Харрис
/ Колаж: Главред, фото: facebook.com\kamalaharris, facebook.com/DonaldTrump

Решение о замене кандидатуры Джо Байдена на выборах президента США от демократов не является выигрышным вариантом для республиканцев, заявил политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, кандидатура Камалы Харрис является более выигрышной с точки зрения того, что предвыборной марафон – это изнурительная физическая нагрузка.

"Байден уже давно уже перешел на 3-4 дневную рабочую неделю, но для президента страны это не является катастрофой. Понятно, что республиканцы будут спекулировать на этом, тем более, что вся их кампания построена на популизме. И это не сработает, потому что ни один врач не скажет, что Байден не может из-за своего решения или состояния здоровья выполнять обязанности и полноценно участвовать в кампании", - убежден эксперт.

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По его мнению, вскоре в Республиканской партии придут к выводу о том, что необходимо больше бить не по Байдену, а по Харрис.

"Кстати, сразу после объявления ей поддержки Байденом, республиканцы запустили рекламную кампанию против Харрис, где назвали ее непрофессиональной. Грязи будет очень много, потому что это элемент любой избирательной кампании независимо от страны, партии и тому подобное", - добавил Клочок.

Кто такая Камала Харрис?

Камала Харрис – американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США.

Харрис – 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года.

Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки.

19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона, приняла на себя полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

Ранее президент США Джо Байден объявил о своем решении не участвовать в президентской гонке 2024 года. Он заявил, что это правильное решение и он сосредоточится на завершении своей каденции. В то же время Байден выразил поддержку вице-президенту Камалле Харрис как новому кандидату от демократов.

Как сообщал Главред, вице-президент США Камала Харрис заявила о своем намерении выиграть номинацию от Демократической партии на выборах президента. Она выразила благодарность за поддержку Джо Байдена и подчеркнула, что вместе с командой будет бороться за победу на выборах.

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Дональд Трамп Джо Байден Камала Харрис президентские выборы в США Валерий Клочок
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