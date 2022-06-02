Гусь-терминатор против "отряда Путина": украинцы пригрозили РФ новейшим оружием из биолабораторий

Украинцы пригрозили РФ новейшим оружием из биолабораторий/ Скрин с видео, ua.depositphotos.com

В сети появилось видеообращение к россиянам от украинского "подразделения Байдена" – так называет себя группа киевских пенсионеров, выступивших против нашумевшего в РФ" отряда Путина".

Пародируя группу российских пенсионеров, украинцы сняли подобный ролик, в котором подняли на смех страх россиян перед вымышленными украинскими биолабораториями и "боевыми птицами". Соответствующее видео появилось на канале "подразделения Байдена" в YouTube.

Пенсионеры напугали россиян, что отправят к ним гуся-терминатора, который "был выращен в биолаборатории".

"Это достойный воин. Лучший из лучших, который даст достойный ответ. Он лучший в гусиной эскадрилье", – отметили пенсионеры.

Они пригрозили "отряду Путина", что отправят гуся прямо к ним, чтобы они больше не мололи своих глупостей.

Ранее сообщалось, что в России пластический хирург придумал импланты для "настоящих патриоток РФ". Он предлагает их выпускать в двух вариантах – одни раскрашены в цвета российского флага, другие – в камуфляж. В сети высмеяли такую идею.

Напомним, украинка проучила школьника из РФ и его родителей когда подросток в аэропорту США заявил ей, что Россия должна использовать против Украины ядерное оружие, чтобы скорее закончить войну.

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