"Хитрость Кремля": СМИ узнали, где прячут Путина

Власти России указывает местонахождение президента по своему усмотрению, выяснили журналисты.
Для того, чтобы не раскрывать настоящее местонахождение президента РФ Владимира Путина народу, Кремль пошел на хитрость – на президентской даче на Черном море сделали копию кабинета, который находится в главной резиденции российского лидера в Подмосковье.
Глава России находится на даче как минимум с конца лета, однако власти не сообщают об этом гражданам, поскольку считают, что в условиях эпидемии коронавируса COVID-19 лидер должен находиться недалеко от Москвы, пишет Проект со ссылкой на источники.
По его данным, теперь Кремль сообщает о местонахождении президента по своему усмотрению.
"…Путин находится на черноморском побережье как минимум с конца лета, но об этом не хотел сообщать – все ждали вторую волну заболеваемости коронавирусом…", – говорится в материале.
Главная резиденция Путина и дача – что нужно знать
- Ключевая резиденция Владимира Путина – усадьба XIX века Ново-Огарево, которая находится у села Усово Одинцовского района Московской области, пишет Wikipedia.
- Дача Путина на Черном море находится в городе Сочи. Дача расположена в лесопарковой долине Бочаров Ручей и носит такое же название.