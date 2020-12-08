"Хитрость Кремля": СМИ узнали, где прячут Путина

Кремль не сообщал, где на самом деле находится Владимир Путин, узнали журналисты / Reuters

Для того, чтобы не раскрывать настоящее местонахождение президента РФ Владимира Путина народу, Кремль пошел на хитрость – на президентской даче на Черном море сделали копию кабинета, который находится в главной резиденции российского лидера в Подмосковье.

Глава России находится на даче как минимум с конца лета, однако власти не сообщают об этом гражданам, поскольку считают, что в условиях эпидемии коронавируса COVID-19 лидер должен находиться недалеко от Москвы, пишет Проект со ссылкой на источники.

По его данным, теперь Кремль сообщает о местонахождении президента по своему усмотрению.

"…Путин находится на черноморском побережье как минимум с конца лета, но об этом не хотел сообщать – все ждали вторую волну заболеваемости коронавирусом…", – говорится в материале.

Владимир Путин и глава правления Банка ВТБ Андрей Костин / Коллаж proekt.media с фото kremlin.ru

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