Хмурый Шойгу впервые после бунта Пригожина показался на публике

В Минобороны страны-агрессора утверждают, что Шойгу побывал на "передовом пункте управления Западной группировки войск" на войне против Украины.

https://glavred.info/world/hmuryy-shoygu-vpervye-posle-bunta-prigozhina-pokazalsya-na-publike-10480831.html Ссылка скопирована

Сергей Шойгу показался на публике после мятежа "вагнеровцев" / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Впервые после бунта главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его наемников в России показали министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу. Пропагандисты утверждают, что он посетил зону так называемой "специальной военной операции".

В Минобороны РФ утверждают, что Шойгу побывал на "передовом пункте управления Западной группировки войск" на войне против Украины. К месту назначения министра доставила авиация.

При этом, когда и куда именно состоялась поездка Шойгу, не уточняется.

видео дня

РосСМИ пишут, что Шойгу в штабе заслушал доклад генерал-полковника Евгения Никифорова, командующего Западной группировкой РФ.

Шойгу якобы съездил в зону так называемой "СВО" / фото: скриншот из видео

Шойгу якобы побывал на "передовом пункте управления Западной группировки войск" / фото: скриншот из видео

Шойгу также провел совещание и расхвалил оккупантов за "высокую эффективность выявления, поражения военной техники".

Смотрите видео - Шойгу поехал в зону так называемой "СВО":

Сергей Шойгу показался на публике / скриншот

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси, в свою очередь, заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

Другие новости: