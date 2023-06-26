Хмурый Шойгу впервые после бунта Пригожина показался на публике

Впервые после бунта главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его наемников в России показали министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу. Пропагандисты утверждают, что он посетил зону так называемой "специальной военной операции".
В Минобороны РФ утверждают, что Шойгу побывал на "передовом пункте управления Западной группировки войск" на войне против Украины. К месту назначения министра доставила авиация.
При этом, когда и куда именно состоялась поездка Шойгу, не уточняется.
РосСМИ пишут, что Шойгу в штабе заслушал доклад генерал-полковника Евгения Никифорова, командующего Западной группировкой РФ.
Шойгу также провел совещание и расхвалил оккупантов за "высокую эффективность выявления, поражения военной техники".
Смотрите видео - Шойгу поехал в зону так называемой "СВО":
Военный мятеж Пригожина в РФ
Вечером 23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".
Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.
Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.
Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".
Пресс-служба президента Беларуси, в свою очередь, заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.
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