"Холодная война": Германия выдвинула России жесткие обвинения

Германия выдвинула России обвинения / abnews

Глава Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ (служба контрразведки) Томас Хальденванг заявил, что активность российской разведки в Германии значительно повысилась. По его словам, она достигла уровня времен холодной войны, пишет Welt am Sonntag.

"Достигнутый за это время уровень был знаком нам до сих пор только из времен холодной войны", - отметил Хальденванг.

Глава службы контрразведки ФРГ подчеркнул, что российские агенты пытаются "установить контакт в среде лиц, принимающих политические решения" в Германии.

Напомним, в апреле немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило о том, что Киев обратился к Берлину с просьбой предоставить украинскому государству вооружения для защиты черноморского побережья. В Германии мнения по этому вопросу разделились: глава МИД Хайко Маас выступил против, тогда как министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и глава комитета по внешней политике Бундестага Бундестага Норберт Рёттген не исключили такой возможности.

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас позже заявил, что вооруженный конфликт на Донбассе должен быть урегулирован исключительно политическим путем, а поставки оружия не поспособствуют решению проблемы.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг критике позицию официального Берлина по вопросу поставок оборонительного вооружения Киеву и заявил, что украинское государство имеет право на самозащиту.