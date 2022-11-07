Хотел дойти до Киева: в ночном клубе Костромы сгорел оккупант, воевавший против Украины с 2015 года

В ночном клубе Костромы сгорел оккупант, воевавший против Украины с 2015 года/ Telegram Казанский, ГСЧС Украины

В городе Кострома в РФ во время пожара в ночном клубе погиб российский оккупант, который воевал против Украины с 2015 года. 38-летний Александр Редников находился в Костроме после ранения.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский Telegram. Отмечается, что захватчик погиб, когда пытался спасать посетителей заведения во время пожара.

"Тот случай, когда хотел дойти до Киева и воевать с бандеровцами, но тебя сжег в Костроме бухой российский солдат", – отмечает Казанский.

Россияне пишут в соцсетях, якобы Редников проезжал мимо ночного клуба, когда там был пожар. Он побежал выводить оттуда людей, нескольких вывести успел, а дальше погиб в огне.

Оккупант лечился в Костроме после ранения, от какого именно – не сообщается.

Telegram Казанский

Пожар в ночном клубе Костромы в РФ

В ночном клубе "Полигон" российской Костромы произошел пожар, в результате которой погибло 13 человек. Во время пожара в здании обрушилась крыша, и люди не успели выбраться из огня. Пожар возник после массовой драки. Один из оппонентов выстрелил из ракетницы и скрылся, после чего вспыхнул огонь.

Сообщалось, что предполагаемый виновник пожара в кафе "Полигон" Станислав Ионкин в августе вернулся из Украины. Он получил ранения во время обстрела. Оккупант лечился в госпитале в Астраханской области, а затем он вернулся в Костромскую область.

В пожаре в ночном клубе заживо сгорела также вдова российского оккупанта любовь Бедошвили. Она погибла вместе со своей сестрой и ее мужем. Как пишут росСМИ, Бедошвили весной похоронила своего мужа, ликвидированного в Украине.

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