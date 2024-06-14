Хотеть поражения России неправильно: Венгрия оскандалилась новым заявлением

Несмотря на обещания Венгрии придерживаться нейтралитета относительно решений НАТО в украинском вопросе, Виктор Орбан заявил, что победа Украины не является необходимой.

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Премьер Венгрии вступился за Россию, заявив, что хотеть поражения страны-агрессора неправильно / Коллаж: Главред, фото: flickr

Глава венгерского правительства Виктор Орбан прокомментировал позицию членов НАТО и отдельно его страны по поддержке Украины. По его словам, стремление большинства членов Альянса к поражению страны-агрессора России в Украине является ошибочным.

Орбан подчеркнул, что по его мнению, среди 32 членов НАТО Венгрия является наиболее лояльной. А это потому, что в противовес - 31 государство в Альянсе хочет помогать Украине победить россиян, передает Telex.

"Позиция Венгрии заключается в том, что это ошибка. Даже если это означает, что мы остались в одиночестве среди 32-х", - сказал премьер Венгрии. видео дня

Он в очередной раз подчеркнул якобы желание Венгрии достичь мира, в то время как другие страны НАТО все еще "способствуют войне". Свою позицию Орбан объяснил тем, что не хочет, чтобы "хоть один квадратный дюйм Венгрии стал российской военной мишенью".

Венгерский премьер считает, что в Альянсе его страну пытаются склонить на сторону большинства, согласно которому "мир может быть решен войной". Однако Орбан пообещал не препятствовать миссии НАТО в Украине, хотя Венгрия участия в ней принимать не будет.

Что известно о Telex? Telex - единственное в Венгрии независимое СМИ, которое не работает ни на правительство Виктора Орбана, ни на оппозицию к нему. По количеству просмотров - это третье медиа в стране, с 900 тысячами уникальных читателей в день, пишет Укринформ.

Позиция Венгрии в отношении Украины

Недавно премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в том, что украинцы якобы втягивают Европейский Союз и вообще весь мир в войну против России. Он отметил, что хотел бы воздержаться от такого сценария для своей страны.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил об участии страны в Саммите Мира в Швейцарии. Он выразил недовольство из-за отсутствия России на мероприятии, однако все же представит свою страну.

Представители власти Венгрии на встрече послов стран Евросоюза также блокировали одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз - якобы из-за вопроса прав национальных меньшинств.

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