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"И это он не руку целует": в Сети хохочут над "поклоном" Путина в ноги Си Цзиньпиня

20 марта 2023, 22:07
Пользователи сети высмеяли встречу Си Цзиньпиня с Владимиром Путином меткой фотожабой.
В Сети высмеяли встречу Путина и Си Цзиньпиня
В Сети высмеяли встречу Путина и Си Цзиньпиня / соцсети

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву, несмотря на международный орден на арест российского диктатора Владимира Путина, который был выдан несколько дней назад Международным уголовным судом в Гааге.

В Сети появилось уже много мемов, посвященных их встрече, но самым популярным стал тот, на котором Путин упал в ноги китайскому лидеру.

Пользователи сети отметили, что фото хоть и сделано при помощи фотошопа, но полностью раскрыло весь смысл их встречи.

видео дня

Путин и Си Цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин / соцсети

​"Оба выглядят счастливыми", "Высасывает китайский чай", "И это он не руку целует", "А что он ему делает?", "Жаль, что это фотошоп. Но тоже неплохо", - писали в пользователи Сети.

Реакция соцсетей
Реакция соцсетей / скриншот
Реакция соцсетей
Реакция соцсетей / скриншот

Визит Си Цзиньпина в РФ

17 марта в Кремле подтвердили визит Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта. Спикер МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что Си Цзиньпин во время визита в РФ будет отстаивать "объективную и беспристрастную" позицию Китая по отношению к российско-украинской войне и будет продвигать необходимость мирного урегулирования.

Поездка Си Цзиньпиня в Москву состоялся на фоне попыток Пекина представить себя нейтральным посредником в войне РФ против Украины, сохранить свои отношения без границ с РФ и восстановить связи с Западом.

Аналитики Института изучения войны считают, что Си Цзиньпин во время официального визита в РФ, вероятно, будет обсуждать с российским диктатором Владимиром Путиным схемы уклонения от санкций и заинтересованность Китая в посредничестве в урегулировании войны в Украине.

Российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко прокомментировал визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву. По его словам, встреча российского диктатора Владимира Путина и Си Цзиньпина - это самый серьезный вопрос повестки дня.

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Автор: Сергей Кущ
соцсеть Си Цзиньпин Владимир Путин
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