"И это он не руку целует": в Сети хохочут над "поклоном" Путина в ноги Си Цзиньпиня

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву, несмотря на международный орден на арест российского диктатора Владимира Путина, который был выдан несколько дней назад Международным уголовным судом в Гааге.
В Сети появилось уже много мемов, посвященных их встрече, но самым популярным стал тот, на котором Путин упал в ноги китайскому лидеру.
Пользователи сети отметили, что фото хоть и сделано при помощи фотошопа, но полностью раскрыло весь смысл их встречи.
"Оба выглядят счастливыми", "Высасывает китайский чай", "И это он не руку целует", "А что он ему делает?", "Жаль, что это фотошоп. Но тоже неплохо", - писали в пользователи Сети.
Визит Си Цзиньпина в РФ
17 марта в Кремле подтвердили визит Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта. Спикер МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что Си Цзиньпин во время визита в РФ будет отстаивать "объективную и беспристрастную" позицию Китая по отношению к российско-украинской войне и будет продвигать необходимость мирного урегулирования.
Поездка Си Цзиньпиня в Москву состоялся на фоне попыток Пекина представить себя нейтральным посредником в войне РФ против Украины, сохранить свои отношения без границ с РФ и восстановить связи с Западом.
Аналитики Института изучения войны считают, что Си Цзиньпин во время официального визита в РФ, вероятно, будет обсуждать с российским диктатором Владимиром Путиным схемы уклонения от санкций и заинтересованность Китая в посредничестве в урегулировании войны в Украине.
Российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко прокомментировал визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву. По его словам, встреча российского диктатора Владимира Путина и Си Цзиньпина - это самый серьезный вопрос повестки дня.
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