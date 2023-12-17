Идеально для оккупантов: Balenciaga создала платье из пакетов и загремела в 'топы' сети

Французский дом моды Balenciaga, который неоднократно попадал на полосы таблоидов благодаря своим экспериментам с образами, на этот раз презентовал платье "из пакетов". Однако после тысячи отзывов, что наряд подходит российским оккупантам, был вынужден закрыть комментарии на своих страницах соцсетей.
В Instagram Balenciaga выложила фото нового платья-бустье длины макси, которое, согласно описанию на сайте, выполнено из блестящего покрытия. Своим видом пользователям сети она напомнила платье из черных пакетов, а у некоторых вызвала ассоциации с потерями российской армии.
"Хит сезона РФ с 2014 года" / "Пакеты для российских оккупантов" / "Идеальный подарок для российских оккупантов" / "Пакет для оккупанта?"/ "О, классный прикид для оккупантов" / "Шойгу и Герасимова можно затолкать в такой мешочек" - оставляли люди комментарии под фотографией.видео дня
Правда, среди подписчиков были и те, кто действительно интересовался материалом платья.
В конце концов компании пришлось закрыть комментарии под постом.
Стоит заметить, что Balenciaga с начала полномасштабного вторжения России поддержала Украину. А весной 2022 года модный бренд даже посвятил Украине свой показ в Париже. Перед началом шоу гостей ждали футболки в цветах украинского флага, а также письмо с напоминанием о российской агрессии против Грузии и Украины.
Напомним, американская знаменитость Ким Кардашьян, которая по ее же словам, удивительно скромна в спальне, небрежно выгуляла аксессуар, который считается "самой дорогой сумкой в мире".
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