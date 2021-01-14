Импичмент Трампа: в Сенате рассказали, когда примут окончательное решение

Трампу объявлен импичмент / Reuters

Решение по импичменту действующего президента США Дональда Трампа в Сенате до 20 января принимать не будут.

Как рассказал лидер республиканцев Митч Макконнелл, предыдущие процессы по импичменту в сенате длились 83 дня, 37 дней и 21 день.

При этом, как сообщает CNN, Макконнелл ясно дал понять своим союзникам, что он закончил защищать Трампа и что он не разговаривал с президентом США с декабря.

Отметим, нижняя палата Конгресса США – Палата представителей 231 голосом приняла решение 13 января об импичменте президента Дональда Трампа.

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В резолюции об импичменте Трампа обвиняют в "подстрекательстве к восстанию" за его роль в штурме Капитолия 6 января.

За импичмент действующего главы США в Конгрессе проголосовали в том числе республиканцы. Правда, большинство голосов отдали все же демократы.

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Если американские сенаторы решат продолжить процесс рассмотрения обвинений против Трампа после того, как он уйдет с поста, их целью и результатом процесса может стать принятие запрета для 45-го президента на участие в политической жизни, и участие в любых будущих выборах.

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