Импичмент Трампа: в Сенате рассказали, когда примут окончательное решение

Окончательно судьбу Трампа должен решить Сенат.
Решение по импичменту действующего президента США Дональда Трампа в Сенате до 20 января принимать не будут.
Как рассказал лидер республиканцев Митч Макконнелл, предыдущие процессы по импичменту в сенате длились 83 дня, 37 дней и 21 день.
При этом, как сообщает CNN, Макконнелл ясно дал понять своим союзникам, что он закончил защищать Трампа и что он не разговаривал с президентом США с декабря.
Отметим, нижняя палата Конгресса США – Палата представителей 231 голосом приняла решение 13 января об импичменте президента Дональда Трампа.
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В резолюции об импичменте Трампа обвиняют в "подстрекательстве к восстанию" за его роль в штурме Капитолия 6 января.
За импичмент действующего главы США в Конгрессе проголосовали в том числе республиканцы. Правда, большинство голосов отдали все же демократы.
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Если американские сенаторы решат продолжить процесс рассмотрения обвинений против Трампа после того, как он уйдет с поста, их целью и результатом процесса может стать принятие запрета для 45-го президента на участие в политической жизни, и участие в любых будущих выборах.
Импичмент Трампа - о чем ранее сообщал Главред:
- 13 января вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента Дональда Трампа по 25-й поправке к Конституции США.
- Сенатор от Республиканской партии Лиза Меркауски 9 января публично заявила о своем несогласии с действиями Дональда Трампа. Ее слова стали первым голосом среди сенаторов-республиканцев с требованием отставки Трампа.
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.