Инъекции для омоложения: дочери Путина в ФРГ провели "процедуру Кардашьян"

Екатерина Тихонова / Скриншот

Младшая дочь Президента РФ Владимира Путина Еатерина Тихонова прошла процедуру подтяжки лица в Германии.

Дочь Путина регулярно летает в Германию, чтобы пройти эту косметическую процедуру, во время которой пациенту делают инъекции его собственной плазмы крови. Плазму выделяют на специальном оборудовании, которое работает по принципу центрифуги. Называется такая процедура омоложения - плазмолифтинг, говорят, ее очень любит звезда реалити Ким Кардашьян. Стоимость ее в Германии - приблизительно 3400 фунтов стерлингов за сеанс (почти 4300 долларов), сообщает Mirror.

Издание пишет, что Тихонова также делала инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, чтобы убрать морщины на лбу и морщины вокруг губ.

"Дочь Путина потратила тысячи евро на странную косметическую процедуру — она, как и ее папа, хочет быть моложе и жить вечно?", - пишут в западных СМИ о Тихоновой.

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Ранее внебрачная дочь Путина Елизавета Кривоногих публиковала провокационное видео. Девушка в своем Instagram показала видео, на котором снялась в расстегнутой рубашке на голое тело, едва прикрывающей грудь. Кривоногих на видео позировала без лифчика.

В то же время она акцентировала внимание на массивной, возможно, золотой цепочке на шее.

Как известно, в официальной биографии Путина упоминается только о двух его дочерях Марии и Екатерине.

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