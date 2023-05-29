УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Инвестиции в уничтожение россиян": сенатор США ответил на истерику Медведева

Алексей Тесля
29 мая 2023, 09:55 обновлено 29 мая, 10:02
200
Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину плевать на российских солдат, уверен Линдси Грэм.
Грэм
Линдси Грэм ответил на истерику Дмитрия Медведева / Facebook/LindseyGrahamSC, УНИАН

Стали известны подробности ситуации вокруг заявления сенатора Линдси Грэма на встрече с Владимиром Зеленским, когда американский политик заявил о "лучшей трате денег США".

Отметим, что на полном видео, которое оказалось в распоряжении Reuters, Грэм говорит о "лучшей трате денег" в контексте упоминания помощи США Украине.

При этом после его фразы об "умирающих русских" последовал ответ Зеленского: "Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории".

видео дня

"В первоначальных выдержках из разговора, опубликованных офисом Зеленского, не было ясно, что эти два замечания были сделаны в разных частях разговора", — пишет агентство.

Вместе с тем сам Грэм в комментарии Reuters ответил на истерику, которая последовала из РФ после его заявлений.

Отметим, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал 67-летнего республиканца Грэма "старым дураком".

Американский сенатор подчеркнул, что "как всегда, российская пропагандистская машина упорно работает".

По словам Грэма, он сказал Зеленскому, что Украина взяла на вооружение американскую мантру "Живи свободно или умри". "Это была хорошая инвестиция Соединенных Штатов, чтобы помочь освободить Украину от российских военных преступников", – отметил сенатор.

"Господин Медведев, если вы хотите, чтобы россияне перестали умирать в Украине, выведите войска. Остановите вторжение. Остановите военные преступления. Правда в том, что вам и (президенту Владимиру) Путину плевать на российских солдат", – добавил Грэм.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления Грэма в поддержку Украины.

Лучшая инвестиция сегодня - это инвестиция в победу Украины в войне. Она, со своей стороны, гарантирует обнуление репутации России, написал он в Twitter.

"Действительно, лучшая сегодня инвестиция в безопасность - это инвестиция в полную и безоговорочную победу Украины. Как символ того, что демократии гораздо сильнее агрессивного авторитарного мракобесия", — пишет Подоляк.

Ранее сообщалось о том, что израильская модель безопасности может быть принята за основу при решении вопроса предоставления гарантий Украине, пострадавшей в результате агрессии РФ.

При этом главным гарантом безопасности для Украины могут стать США.

Подчеркивается, что такой вариант обеспечения безопасности Украины поддерживает президент Польши Анджей Дуда и ряд неназванных западных чиновников.

Больше новостей:

новости США Линдси Грэм Дмитрий Медведев
Реклама

Главное за день

Россияне в Бахмуте повторят судьбу немецкой армии под Сталинградом - Мусиенко

Россияне в Бахмуте повторят судьбу немецкой армии под Сталинградом - Мусиенко

09:00 Эксклюзивы
Ночная атака РФ на Украину: силы ПВО сбили 67 воздушных целей

Ночная атака РФ на Украину: силы ПВО сбили 67 воздушных целей

08:58 Украина
Победа Украины в войне не гарантирована, нужно долго и тяжело работать - Дикий

Победа Украины в войне не гарантирована, нужно долго и тяжело работать - Дикий

08:35 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:48

"Это приговор": РФ стала "полубезумной бензоколонкой при Пекине" — эксперт

10:32

Без Пугачевой: Галкин с сыном покатались на велосипедах у моря в Израиле

10:25

Маленькие, но удаленькие: лучшие породы собак для квартиры

09:55

"Инвестиции в уничтожение россиян": сенатор США ответил на истерику Медведева

09:49

В боях на Донбассе погиб воин-лесник из Винницкой области

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:39

"Герои боевиков - перезаряжаются": Шварценеггер поддержал больного УиллисаВидео

09:22

Ранимые души: 4 знака зодиака, которых легко обидеть

09:00

Россияне в Бахмуте повторят судьбу немецкой армии под Сталинградом - МусиенкоЭксклюзив

08:58

Ночная атака РФ на Украину: силы ПВО сбили 67 воздушных целей

Реклама
08:51

От 100 до 1,2 тысячи грн: в ПФУ рассказали, кому повысят пенсии с 1 июняВидео

08:35

Победа Украины в войне не гарантирована, нужно долго и тяжело работать - ДикийВидео

08:29

"Корейский сценарий" превратился в элегантный "западногерманский сценарий"мнение

08:13

Оккупанты ударили по Одесской области: в порту вспыхнул пожар

07:38

Пригожин подрывает режим Путина, так как не получил награду за Бахмут - ISW

06:46

Ночью в Киеве гремели взрывы: РФ атаковала столицу дронами и ракетами

06:21

Нужно ли Украине брать Белгород и Воронеж?мнение

05:15

Как быстро почистить рыбу форель: полезные советы, о которых вы не догадывались

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 29 мая

03:20

В чем лучше солить сало: гениальный секрет, о котором мало кто догадывается

02:50

Звезда бразильских сериалов был обнаружен мертвым в своем собственном сундуке

Реклама
02:20

"Запад провел очень жирную красную линию": Дикий рассказал о серьезном запрете для РФВидео

01:40

Урожая не будет: что категорически нельзя сажать рядом с грушей

00:51

Зачем 29 мая обязательно варили гречку и манку: приметы и что нельзя делатьВидео

00:10

Эрдоган официально одержал победу на выборах в Турции: что известноВидео

28 мая, воскресенье
23:56

Топ-5 голливудских актрис, которые пожертвовали своей красотой ради роли

23:21

Как правильно обращаться к женщинам: "пАні" или "панІ" - Авраменко удивил ответомВидео

22:51

Гороскоп на июнь 2023 для Скорпионов: первый месяц лета принесет большую прибыльВидео

22:07

Путина могут ликвидировать только при одном условии, а Пригожин в зоне риска уже сейчас - МаломужВидео

21:56

Бригадный генерал раскрыл сценарий завоевания ВСУ преимущества в воздухе с F-16

21:30

Почему 30 мая нельзя надевать красную одежду: приметы и что нельзя делатьВидео

20:57

Украине грозит израильский сценарий: эксперт назвал условие капитуляции РФВидео

20:50

Звезда сериала "Папик" впервые показала лицо немецкого бойфрендаВидео

20:42

У Зеленского назвали ключевой фактор для окончания войны с РФВидео

19:54

Вступление "разделенной" Украины в НАТО: у россиян началась истерикамнение

19:43

Айдар пошел на штурм и выбил оккупантов с позиций под Бахмутом — источник в Сети

19:27

"Хотят расчленить нашу страну": Лавров закатил истерику из-за Украины и F-16Видео

19:23

"Мама, целоваться!": Алексей Панин засветился в крепких объятиях Верки СердючкиВидео

19:01

Пекло наступает: синоптики рассказали, где начнется атака мощной жарыВидео

18:58

Заговор в РФ или спецоперация ЦРУ: генерал-разведчик о сценарии ликвидации Путина

18:43

Гороскоп на июнь 2023 для Весов: какие сюрпризы готовит первый месяц летаВидео

Реклама
18:32

Украина может завершить войну с РФ в текущем году - ПодолякВидео

18:31

Монатика захейтили за концерт в день ракетной атаки по Днепру - реакция артистаВидео

18:04

"Шахед" найдет дорогу к производителю": в ОП намекнули на ответку за атаки на Киев

17:52

На коленях и со слезами на глазах: на Черкасщине попрощались с нацгвардейцем, которого сбил судьяФотоВидео

17:25

Платежки будут космическими: в Украине повышают тарифы на воду и светВидео

16:54

"Мы не можем терпеть дискриминацию": в РФ назвали циничные условия "мира" с УкраинойВидео

16:54

"Уничтожение россиян – лучшая инвестиция": у Путина истерят после заявления Грэма

16:51

Зеленский хочет ввести строгие санкции против Ирана на 50 лет

16:39

"Будут сложные дни": 4 города, которые могут попасть под массированный удар - прогноз для УкраиныВидео

16:09

Как отбить куриное филе без молотка: ошеломительные секреты от умелых хозяекВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять