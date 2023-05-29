"Инвестиции в уничтожение россиян": сенатор США ответил на истерику Медведева

Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину плевать на российских солдат, уверен Линдси Грэм.

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Линдси Грэм ответил на истерику Дмитрия Медведева / Facebook/LindseyGrahamSC, УНИАН

Стали известны подробности ситуации вокруг заявления сенатора Линдси Грэма на встрече с Владимиром Зеленским, когда американский политик заявил о "лучшей трате денег США".

Отметим, что на полном видео, которое оказалось в распоряжении Reuters, Грэм говорит о "лучшей трате денег" в контексте упоминания помощи США Украине.

При этом после его фразы об "умирающих русских" последовал ответ Зеленского: "Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории".

видео дня

"В первоначальных выдержках из разговора, опубликованных офисом Зеленского, не было ясно, что эти два замечания были сделаны в разных частях разговора", — пишет агентство.

Вместе с тем сам Грэм в комментарии Reuters ответил на истерику, которая последовала из РФ после его заявлений.

Отметим, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал 67-летнего республиканца Грэма "старым дураком".

Американский сенатор подчеркнул, что "как всегда, российская пропагандистская машина упорно работает".

По словам Грэма, он сказал Зеленскому, что Украина взяла на вооружение американскую мантру "Живи свободно или умри". "Это была хорошая инвестиция Соединенных Штатов, чтобы помочь освободить Украину от российских военных преступников", – отметил сенатор.

"Господин Медведев, если вы хотите, чтобы россияне перестали умирать в Украине, выведите войска. Остановите вторжение. Остановите военные преступления. Правда в том, что вам и (президенту Владимиру) Путину плевать на российских солдат", – добавил Грэм.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления Грэма в поддержку Украины.

Лучшая инвестиция сегодня - это инвестиция в победу Украины в войне. Она, со своей стороны, гарантирует обнуление репутации России, написал он в Twitter.

"Действительно, лучшая сегодня инвестиция в безопасность - это инвестиция в полную и безоговорочную победу Украины. Как символ того, что демократии гораздо сильнее агрессивного авторитарного мракобесия", — пишет Подоляк.

Ранее сообщалось о том, что израильская модель безопасности может быть принята за основу при решении вопроса предоставления гарантий Украине, пострадавшей в результате агрессии РФ.

При этом главным гарантом безопасности для Украины могут стать США.

Подчеркивается, что такой вариант обеспечения безопасности Украины поддерживает президент Польши Анджей Дуда и ряд неназванных западных чиновников.

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