По примеру Израиля: США могут стать основным гарантом безопасности Украины – WSJ

Соглашение между Украиной и ее союзниками может изменить ход войны с Россией, не исключают эксперты.

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Украине могут предложить новую модель безопасности / УНИАН

Израильская модель безопасности может быть принята за основу при решении вопроса предоставления гарантий Украине, пострадавшей в результате агрессии РФ.

При этом главным гарантом безопасности для Украины могут стать США. Об этом идет речь в материале The Wall Street Journal.

Подчеркивается, что такой вариант обеспечения безопасности Украины поддерживает президент Польши Анджей Дуда и ряд неназванных западных чиновников.

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Гарантами безопасности для Украины, кроме США, могут стать Великобритания, Германия и Франция, причем власти этих стран уже "согласны с подобным планом", пишут журналисты со ссылкой на источники.

При этом не исключается, что соглашение между Украиной и ее союзниками может изменить ход войны с Россией, а документ поможет нашей стране продвигаться на пути в НАТО.

Не исключено, что соглашение о безопасности, которое основано на Киевском договоре по безопасности, подпишут после саммита НАТО 11-12 июля, говорят собеседники издания.

В WSJ добавили, что концепцию израильской модели для Украины разработали еще в 2022 году руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Напомним, президент Владимир Зеленский в феврале заявил, что Украина сможет вступить в Североатлантический альянс после победы в войне с агрессором Россией.

По его мнению, евроатлантическая интеграция Киева станет лучшей гарантией безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что он пригласил президента Зеленского посетить саммит Альянса, который состоится 11-12 июля текущего 2023 года в Вильнюсе.

"Я пригласил президента Зеленского посетить саммит НАТО в июле. Я очень надеюсь, что он сможет быть там лично, но, конечно, это зависит от ситуации, поскольку после полномасштабного вторжения в эту страну идет серьезная война", - подчеркнул Столтенберг.

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