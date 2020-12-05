Историк рассказал о болезни Путина / Reuters

Российский историк и общественный деятель Андрей Зубов заявил, что президент России Владимир Путин болен, и эта болезнь называется Советский Союз, куда он все время хочет вернуть страну.

"Да, он болен. И ему, как политику, это очень мешает. Понимаете, в 90-е годы, когда действительно по всему бывшему СССР были очень большие неурядицы, нищета, бандитизм откровенный – в Украине, в России и в Беларуси, повсюду – то в этой ситуации люди хотели вернуться в доброе старое прошлое. Они забыли уже о тех неприятных моментах, с которыми это доброе прошлое связано, но они помнят, что тогда было, по крайней мере, стабильно и спокойно", - сказал Зубов в эфире Апостроф TV.

Историк подчеркнул, что именно на этой волне победил Путин, ведь выборы 2000 года, которые он выиграл, прошли демократически и он получил более 50 процентов голосов избирателей.

"И Путин подумал, что теперь его мечта может осуществиться. То есть он теперь может действительно народ привести в светлое прошлое, которое ему самому очень любо. И вот здесь он совершил огромную ошибку. Хотя народ и хотел этого, это был абсолютный тупик. Туда невозможно было вести людей, потому что его вторая цель и мечта – это стать объединяющим центром, лидером всего постсоветского мира. То есть если не восстановить Советский Союз, то, по крайней мере, стать центром бывшего Советского Союза, возглавить этот процесс. Но возглавить это процесс он мог только в том случае, если Россия будет технологически, экономически и политически в авангарде мира, а не в хвосте", - отметил он.

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