Из Украины начали выезжать российские дипломаты - росСМИ

Посольство РФ якобы работает в в обычном режиме / Фото УНИАН

Сотрудники российских консульств и дипломаты начали выезжать из Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство", — сказал собеседник.

По его словам, Москва предприняла аналогичный шаг "на фоне официально объявленной рядом западных стран эвакуации".

Тем временем ТАСС сообщает, что российские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности на территории Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что было принято решение "оптимизировать штат российских загранучреждений в Украине".

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"Опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений в Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций", - сказала она.

Эвакуация дипломатов из Киева

24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение Госдепартамента США об эвакуации сотрудников американского посольства в Киеве. В МИДе назвали его "преждевременным".

Спикер МИД Олег Николенко отметил, что ситуация выглядит как проявление чрезмерной предосторожности. По его словам, "фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности на протяжении последнего времени не произошло".

Позже стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения. Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

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