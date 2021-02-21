Израиль тайно купит для Сирии вакцину Спутник V у России – The New York Times

Израиль и Сирия провели обмен пленными / Riafan

Власти Израиля согласились на тайную закупку российской вакцина от COVID-19 Sputnik V у России для Сирии, так как этого потребовали сирийские власти в ответ на освобождение Дамаском израильской гражданки, сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на свои источники.

Молодая израильтянка была арестована в Сирии по обвинению в незаконном пересечении границы. Согласно официальным данным, сирийские власти отпустили ее в рамках обмена пленными. В Израиле сказали, что взамен они выпустили на свободу двух сирийских пастухов.

Однако источник NYT утверждает, что в ходе заключения сделки по обмену пленными, два враждебных государства, между которыми отсутствуют дипломатические отношения, договорились о еще одном условии – Израиль должен закупить у России определенное количество доз российской вакцины от коронавируса Sputnik V для Сирийской Арабской республики. Согласно сделке, деньги будут выплачены россиянам.

Подчеркивается, что Израиль, таким образом, закупит российскую вакцину от COVID-19 для нужд Сирии, чтобы окончательно решить вопрос об освобождении своей гражданки.

Отношения Сирии и Израиля