Израиль тайно купит для Сирии вакцину Спутник V у России – The New York Times

Израиль и Сирия враждуют, у государств нет дипломатических отношений.
Власти Израиля согласились на тайную закупку российской вакцина от COVID-19 Sputnik V у России для Сирии, так как этого потребовали сирийские власти в ответ на освобождение Дамаском израильской гражданки, сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на свои источники.
Молодая израильтянка была арестована в Сирии по обвинению в незаконном пересечении границы. Согласно официальным данным, сирийские власти отпустили ее в рамках обмена пленными. В Израиле сказали, что взамен они выпустили на свободу двух сирийских пастухов.
Однако источник NYT утверждает, что в ходе заключения сделки по обмену пленными, два враждебных государства, между которыми отсутствуют дипломатические отношения, договорились о еще одном условии – Израиль должен закупить у России определенное количество доз российской вакцины от коронавируса Sputnik V для Сирийской Арабской республики. Согласно сделке, деньги будут выплачены россиянам.
Подчеркивается, что Израиль, таким образом, закупит российскую вакцину от COVID-19 для нужд Сирии, чтобы окончательно решить вопрос об освобождении своей гражданки.
Отношения Сирии и Израиля
- С момента провозглашения независимости Израиля в 1948 году оба государства пребывают в состоянии войны. Их противостояние происходило в рамках трех масштабных военных кампаний – войне за независимость Израиля, Шестидневной войне и Войне Судного дня. Позже государства принимали участие в гражданской войне в Ливане и Ливанской войне.
- Сирия не признает суверенитет и независимость Израиля. В свою очередь, Израиль считает сирийское государство врагом. С момента их создания между государствами никогда не было дипломатических отношений. Израильское государство запрещает свои гражданам отправляться в САР. Дамаск не признает паспорта Израиля и не позволяет лицам с такими документами въезжать на сирийскую территорию.