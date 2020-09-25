Израиль ограничил авиаперелеты / Reuters

В Израиле ввели ограничения на вылеты из страны в рамках усиления карантина из-за эпидемии COVID-19.

Об этом сообщает Times of Israel в пятницу, 25 сентября.

При это за несколько часов до вступления в силу решения правительства министр транспорта Мири Регев заявила, что небо останется частично открытым.

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В то же время заграничные авиарейсы продолжат отправляться из аэропорта Бен-Гурион, но вылететь из страны смогут те, кто успел купить авиабилет до 14:00 пятницы. Те, кто приобрел билеты после вступления в силу ограничения, уже не смогут вылететь из страны.

Министр добавила, что израильтяне смогут беспрепятственно возвращаться в страну.

Как ранее писал Главред, в Украине обновили список стран, разделенный на "красную" и "зеленую" зоны в зависимости от сложности эпидемиологической ситуации.

Напомним, ранее в Украине обновили эпидемиологическое зонирование регионов в связи с введенным из-за коронавируса карантином.

Изменения вступают в силу с 00:00 понедельника, 21 сентября 2020 года.