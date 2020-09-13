Израиль вернул жесткий карантин

С 18 сентября жителям нельзя будет отходить от домов больше, чем на 500 метров.
Израиль принял важное решение о возвращении жёсткого карантина на три недели для того, чтобы остановить распространение коронавируса.
Об этом сообщило государственное израильское радио Кан 13 сентября.
С 18 сентября жителям нельзя будет отходить от домов больше, чем на 500 метров. Также рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты.
В Израиле к этому времени коронавирусом заразились 153,8 тысячи, выздоровели 114,6 тысячи, погибли 1,1 тысячи человек.
- Напомним, в Минздраве допустили введение жестких противоэпидемиологических мероприятий на территории всей страны в случае значительного ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.
- Министр здравоохранения Максим Степанов уточнял, что подобное развитие событий может произойти в том случае, если количество больничных коек для пациентов с коронавирусом будет заполнено более чем на 75%.
- Впрочем, в Офисе президента назвали ужесточение карантинных мер маловероятным и подчеркнули, что власти сосредоточатся на режиме адаптивного карантин
Автор: Екатерина Трохимчук