Израиль вернул жесткий карантин / УНИАН

Израиль принял важное решение о возвращении жёсткого карантина на три недели для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

Об этом сообщило государственное израильское радио Кан 13 сентября.

С 18 сентября жителям нельзя будет отходить от домов больше, чем на 500 метров. Также рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты.

В Израиле к этому времени коронавирусом заразились 153,8 тысячи, выздоровели 114,6 тысячи, погибли 1,1 тысячи человек.