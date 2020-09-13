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Израиль вернул жесткий карантин

13 сентября 2020, 22:27

С 18 сентября жителям нельзя будет отходить от домов больше, чем на 500 метров.

карантин в Украине
Израиль вернул жесткий карантин / УНИАН

Израиль принял важное решение о возвращении жёсткого карантина на три недели для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

Об этом сообщило государственное израильское радио Кан 13 сентября.

С 18 сентября жителям нельзя будет отходить от домов больше, чем на 500 метров. Также рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты.

В Израиле к этому времени коронавирусом заразились 153,8 тысячи, выздоровели 114,6 тысячи, погибли 1,1 тысячи человек.

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