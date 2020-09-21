УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Как влияет пандемия на климат: ученые ошарашили ответом

21 сентября 2020, 22:02

К сожалению, положительного влияния на климат Земли почти не наблюдается.

Климат ухудшение
Ученые выяснили, как влияет пандемия на климат / tourblogger.ru

Немецкие ученые раскрыли истинное влияние опасной пандемии коронавируса на климат Земли. Сокращение выбросов углерода из-за эпидемии пока никак не сказалось на концентрации углекислого газа в атмосфере.

Об исследовании, опубликованном в журнале Remote Sensing, кратко рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали данные о содержании газа в различных слоях атмосферы, полученные с помощью высокоточных инфракрасных спектрометров. Незначительные изменения, вызванные пандемией, трудно обнаружить непосредственно из-за продолжающихся антропогенных выбросов и естественной изменчивости из-за рек и растительного покрова. Поэтому данные сравнили с прогнозами накопления углерода в атмосфере на 2020 год.

Читайте такжеУкраину и другие страны ждет новая напасть от COVID-19 из-за климата – ученые

По оценкам, пандемия привела к снижению выбросов углерода на восемь процентов в 2020 году из-за уменьшения интенсивности автомобильного движения, а также сокращения числа авиарейсов. Однако, чтобы снизить концентрацию углекислого газа в атмосфере, ограничения должны быть продлены на десятилетия, хотя даже такие меры могут оказаться недостаточными.

По мнению специалистов, цель Парижского климатического соглашения по ограничению глобального потепления на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных значений может быть достигнута только путем немедленного значительного сокращения выбросов углекислого газа и их дальнейшего снижения. Это означает, что каждый год нужно сокращать выбросы на восемь процентов (от текущих объемов выбросов), постепенно доводя их до нуля к 2055 году.

Как писал Главред, в Украине крайне сильно (и уже в ближайшем будущем) поменяется климат по причине глобального потепления и, соответственно, о морозных и снежных зимах украинцам придется позабыть.

климат коронавирус коронавирус в мире Земля
Сейчас вы просматриваете новость «Как влияет пандемия на климат: ученые ошарашили ответом». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:02
Как влияет пандемия на климат: ученые ошарашили ответом
21:49
Гороскоп для всех на 22 сентября: продвижение и успех в любых сделках Видео
21:45
США намерены сокрушить Северный поток-2: в Вашингтоне анонсировали новые меры Видео
21:26
Как улучшить память: названы простые способы Видео
21:23
Назвали дату выхода шоу Холостячка 2020 с Ксенией Мишиной
21:22
Буксировка танкера Delfi: Криклий выложил видео спецоперации Видео
21:03
В ЦИК объяснили украинцам, как проголосовать на выборах во время карантина Видео
20:57
Dzidzio представил новый фильм "Де Гроші?" Видео
20:39
Украина может вернуть Донбасс завтра, но будут проблемы - экс-военный США
20:28
Джампинг Джек: что делает упражнение с телом Видео
20:19
Кипр поддерживает Россию, но готов ударить санкциями по режиму Лукашенко – СМИ Видео
20:11
Скандальному нардепу Юрченко избрали меру пресечения
19:55
На юге Украины вспыхнул масштабный пожар на полигоне - в чем причина
19:28
Врачи Омска рассказали, куда делась одежда Навального
19:15
Ультиматум от России: Фокин сделал заявление о выборах в ОРДЛО Видео
19:08
Алина Гросу развелась с мужем вскоре после свадьбы Видео
18:58
Под Киевом произошло жуткое ДТП: погибли мать и дочь
18:52
Сухой секс: что нужно знать про удовольствие Видео
18:32
Голая Хайди Клум показала забавы с собакой
18:24
Собчак заставила Поклонскую оправдываться из-за аннексии Крыма Видео
18:06
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
18:05
Появились подробности о пострадавших в ДТП с Эльминым Гулиевым Видео
17:40
Ефремов-2: певец сбил троих человек в Москве Видео
17:19
"Шикарная": дочь Брежневой похвалилась фигурой на пикантных фото
17:16
Фокин пообещал уйти из ТКГ по Донбассу при одном условии Видео
17:14
В ЕС рассказали, когда откроют воздушные границы для украинцев Видео
17:07
Microsoft покупает Bethesda и другие студии ZeniMax за рекордные деньги
16:40
Новая крупная утечка данных: друг Путина отмывал деньги через банк в Лондоне Видео
16:34
Карантин в красной зоне с 22 сентября: какие ждут ограничения Видео
16:00
Названы 7 обычных комнатных растений, которые могут отравлять Видео
15:56
В Украине все школы и детсады закроют на карантин: эксперт назвал причину Видео
15:55
Тина Кароль призналась, на сколько поправилась на карантине Видео
15:42
В киевских больницах находятся почти 200 горожан с Covid-19 тяжелой формы Видео
15:37
Журналист спрогнозировал провал санкций ЕС против режима Лукашенко Видео
15:28
Байден оконфузился с данными о COVID-19 и "предсказал" гибель 2/3 американцев Видео
15:03
Ведьмак Истоки крови - появился список создателей сериала
14:59
Масштабный сбой в работе Telegram: что происходит с популярным мессенджером
14:58
Кремль рассматривает фигуранта санкций США и ЕС Нарышкина на пост главы МИД – Венедиктов Видео
14:54
Диабет 2: названы три главных симптома, говорящих о том, что вы в зоне риска Видео
14:46
Невесту Холодницкого во Львове на пешеходном переходе сбила маршрутка - СМИ Видео
14:28
Навальный выдвинул первое требование после отравления Видео
14:19
Звезда Охотников за привидениями снимется в сериале Рассказ Служанки 4
14:11
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
13:52
"Позвоните пожарным": Дорофеева сверкнула грудью в мини-шортах
13:41
Как почистить утюг: натуральные и легкие способы Видео
13:40
Под Одессой националисты устроили драку с полицией из-за "титушек Кивы" Видео
13:28
В Киеве школы начали закрывать на карантин из-за коронавируса Видео
13:03
Кето-диета VS диета Аткинса: диетологи сравнили преимущества для похудения Видео
12:56
На теле активиста Тесака нашли нехарактерные для суицида раны и гематомы
12:54
Дело за сдачу Крыма: политолог объяснил, к чему готовиться Турчинову Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять