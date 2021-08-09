Как яблоко: самый маленький в мире ребенок уехал домой, спустя 13 месяцев в больнице

Квек Юй Сюань с родителями / ВВС

Самого маленького ребенка в мире, который родился 13 месяцев назад в Сингапуре, выписали из больницы, спустя больше года интенсивного лечения.

Как пишет ВВС, девочка по имени Квек Юй Сюань весила всего лишь 212 г, а ее рост был 24 см. Она была, как яблоко, появившись на свет на 25 неделе беременности.

Девочка родилась с помощью кесарева сечения с диагнозом прееклампсия. Это - опасное высокое кровяное давление из-за чего могут повредиться важные для жизни органы. Кроме этого, болезнь угрожала смертельной опасностью не только ребенку, но и ее матери, поэтому роды были экстренными.

На сегодняшний день девочка весит уже 6,3 кг.

Однако у нее еще диагностировано хроническое заболевание легких.

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Стоимость лечения Квек Юй Сюань достигла 400 тысяч долларов.

Напомним, ранее во Львове медики спасли жизнь 14-летней девочке, которой долго не могли установить правильный диагноз. Новообразование было очень близко к основным сосудам селезенки, что составляло большой риск удаления всего органа. В связи с этим медики решили провести операцию с помощью роботической системы Da Vinci.

Также ранее трое маленьких счастливчиков из столичного Охматдета, которые провели в больнице два-три года отправились домой. Детям провели трансплантацию почек. Из больницы выписали 9-летнюю Дашу из Белой Церкви, ее сверстника Давида из Ривного и 14-летнюю Настю из Черкасской области. У детей были врожденные пороки развития почек в терминальной стадии. Все они жили по два-три года в Охматдете, поскольку нуждались в гемодиализе.