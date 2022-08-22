Кара за провалы в Украине: в московские СИЗО активно сажают проштрафившихся ФСБшников

В московские СИЗО активно сажают проштрафившихся ФСБшников / https://ua.depositphotos.com/ и Википедия

В центральном московском следственном изоляторе "Лефортово" после начала полномасштабного вторжения России в Украину появилось много новых заключенных ‒ из числа штатных сотрудников российской контрразведки ФСБ. Об этом сообщает российский Telegram-канал "Можем объяснить", ссылаясь на информированный источник в юридических кругах.

По его данным, эти контрразведчики отвечают за многочисленные провалы оккупантов в Украине. Причем якобы таких заключенных так много, что СИЗО "Лефортово" начал переполняться.

Мол, даже для того, чтобы разместить провинившихся сотрудников ФСБ, из Лефортово в другие переводят многих заключенных, которые были задержаны по "профильным" террористическим статьям.

Кроме того, для контрразведчиков ФСБ освобождают места в легендарной "Матросской тишине" (она же ‒ "кремлевский централ"). Как сообщает источник, там со дня на день ожидают "статусных заключенных".

Путин ищет виновных

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Путин уже ищет виновных в провале российского вторжения в Украину. По его словам, этим и объясняется отправка руководителя 5-го управления ФСБ РФ Сергея Беседы в следственный изолятор.

Также ранее Христо Грозев отметил, что Путин вряд ли отдаст приказ о применение ядерного оружия против Украины. Он не уверен, что решение будет реализовано, ведь многие офицеры РФ не поддерживают политику Кремля. Помимо этого, по мнению Грозева, российский диктатор шантажировал ядерным ударом, чтобы втянуть в войну НАТО и свое поражение объяснить именно вмешательством Альянса.

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